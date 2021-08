Video: robó en negocio y antes de irse besó a la empleada que había asaltado

Un robo particular tuvo lugar en las últimas horas en un local de ropa de la localidad bonaerense de Rafael Castillo. El ladrón entró haciéndose pasar por un cliente, preguntó por una prenda al azar pero, sin esperar respuesta, sacó el arma al instante. “Nos salvó un cliente que entró en ese momento”, contó a Noticiero 13 una de las empleadas. Pero fue entonces cuando el sujeto improvisó una estrategia para poder huir sin levantar sospechas.“Eran las 12.30 del mediodía, había muchísima gente caminando por la calle”, refirió la comerciante, haciendo alusión a la audacia del delincuente. Una compañera suya era la que estaba del otro lado del mostrador y cuando el hombre empezó a exigirle que le entregara todo el dinero y su celular, la joven solo atinó a decirle que no llevaba el teléfono encima.“Era muy violento, estaba como enojado”, sostuvo la testigo. De hecho, la respuesta negativa de la víctima no lo conformó y a punta de pistola la amenazó: “Ahora cuando te lleve para atrás vamos a ver si no tenés teléfono.”Estaban literalmente paralizadas de terror, contó la empleada, tras lo cual reconoció que no puede ni pensar lo que podría haber pasado sino fuera porque en ese momento entró un cliente. Entonces, apurado por escapar, el delincuente volvió a montar una puesta en escena para salir impune.“Sacó el dinero de la caja y quiso simular que era un amigo”, explicó. Para ello, no se le ocurrió mejor idea que darle un beso a la empleada. “Fue un abuso, es jugar con el miedo de la persona”, sostuvo su compañera, y remató: “Encima que te está robando, que le tengas que dar un beso es una situación horrible”.

Toda la secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad del local por lo que el delincuente, que hasta el momento permanece prófugo, ya habría sido identificado y vinculado a por lo menos otros tres robos en la zona.Tras el robo, colocaron fotos del sospechoso en las vidrieras para alertar a los comerciantes e intentar dar con su paradero. Además, pidieron que se investigue el caso como abuso sexual.