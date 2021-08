Quedó detenida la ex Miss Argentina que en 2016 atropelló y mató a un agente

Tras desestimar un habeas corpus que se había interpuesto, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones ordenó ayer que la ex Miss Argentina y ahora abogada, Rocío Fiorella Santa Cruz cumpla la sentencia firme de detención por una causa que se le inició en 2016 cuando atropelló y mató al agente de tránsito Ramón Cabrera en Posadas. La investigación demostró que la mujer, que ya fue detenida y está presa, conducía en estado de ebriedad en ese momento.Si bien Santa Cruz, de 36 años, había sido condenada en 2018 por el hecho en el que murió el hombre de 53 cuando ella conducía alcoholizada, su defensa había interpuesto varios recursos de amparo que le permitieron permanecer en libertad. Estuvo detenida 155 días, hasta mediados de 2019, pero porque había desobedecido a la Justicia y se había ido de vacaciones fuera del país sin permiso y con un proceso en camino.En diálogo con el diario local El Territorio, Irene Pare, la esposa de la víctima del incidente vial, sostuvo, ante las novedades: “Lo que quiero es que cumpla la condena para que Topo [Cabrera]pueda descansar en paz y mis hijos recuperen algo de tranquilidad” y acotó que “[Santa Cruz]no solo mató al papá de mis hijos, sino que a ellos también le produjo un tremendo daño y por más que vaya presa el dolor no va a ceder”.“Siempre se manejó con impunidad, nos faltó el respeto a todos y recuerdo al abogado Paredes decirme que ella nunca iba a ir presa, entonces hasta que cumpla la condena no puedo decir que se hizo justicia”, destacó la mujer. Respecto de las actitudes de la ahora abogada antes y después de la condena, la viuda consideró que “siempre se burló de todos, hasta de la Justicia, nunca vimos arrepentimiento en ella y eso nos generó mucha angustia. Verla haciendo su vida normal después de la muerte que produjo, sin remordimientos”.Cómo Santa Cruz mató a CabreraEn febrero de 2016, Cabrera circulaba en motocicleta por la avenida Quaranta, de la ciudad de Posadas, cuando fue embestido por un automóvil Ford Focus color negro. El hombre falleció en el acto por la gravedad de las heridas. En tanto, quien conducía el vehículo se dio a la fuga y dejó abandonada a su víctima. Un taxista que pasaba por la zona le dio detalles a los investigadores que permitieron dar horas más tarde con Santa Cruz.Al momento del accidente, la mujer regresaba de una despedida de soltera. El test de alcoholemia -practicado varias horas después del incidente- le dio positivo, con un índice de 0.8 en sangre.A fines de 2018, el juez Correccional y de Menores César Jiménez la condenó a cuatro años de prisión efectiva y a diez de inhabilitación para conducir, pero dejó en suspenso el cumplimiento de la pena hasta que el fallo quedara firme. Entre las condiciones para mantener su libertad estaba la de no salir del país, un requisito que la joven rompió en diciembre cuando viajó con su pareja a Perú. Posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia ordenó realizar una revisión del fallo y a partir de ahí intervino el juez Monte, que el año pasado mantuvo la culpabilidad de la mujer, pero redujo la pena a tres años de cárcel.