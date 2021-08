Clausuraron una clínica de cirugía estética en Santa Fe

Foto 1/2 Foto 2/2

Agentes de la Secretaría de Control Municipal clausuraron este jueves una clínica de cirugía estética ubicada en el barrio Candioti Sur la cual no contaba con la habilitación correspondiente, según informaron desde la Municipalidad de Santa Fe.



El procedimiento tuvo lugar en un inmueble ubicado en Alberdi al 3000 y del cual participaron investigadores de la Agencia de Investigación Criminal (Departamento Operativo N°1) en el marco de una causa que se tramita en el Ministerio Público de la Acusación.



El allanamiento se dio en horas de la mañana y fue solicitado por el fiscal de Investigación y Juicio, Carlos Lacuadra. En el mismo, tanto personal de la Municipalidad, como de investigaciones de la AIC encontraron en el establecimiento material de cirugía, prótesis, implantes y elementos para llevar a cabo liposucciones.



Según indicaron versiones policiales, la “clínica” cuenta en su interior con más de seis consultorios y una sala de quirófano. En este sentido, trascendió que los residuos patológicos no tenían el trato adecuado una vez que eran utilizados. Tras el procedimiento, el Secretario de Control Municipal, Fernando Peverengo, explicó por el móvil de AIRE que la clausura se dio por una investigación que surgió a raíz de una denuncia penal por mala praxis. "No tenía ninguna documentación habilitante", sostuvo el funcionario sobre el local y aclaró que se dispuso la clausura del lugar hasta tanto los dueños se acerquen a esclarecer la irregular situación.



"La clausura va a estar hasta tanto él o los propietarios regularicen su situación en las áreas municipales", señaló y aclaró que se estima que el lugar funcionaba desde hace dos años aproximadamente. Fuentes judiciales indicaron que la causa surgió luego de dos denuncias presentadas en el Ministerio Público de la Acusación por mala praxis. En razón de ello, los investigadores de la AIC efectuaron el allanamiento de este viernes para secuestrar las historias clínicas. Sin embargo, cuando irrumpieron en el inmueble se toparon con la existencia de un quirófano de alta complejidad. De hecho, según trascendió, las prótesis mamarias que fueron halladas se encontraban en un altillo de la propiedad. (Aire de Santa Fe)