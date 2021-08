Condenaron en nuevo juicio al joven acusado de asesinar a su abuelo

Sobre el hecho de sangre

A esa conclusión arribaron ayer los jueces Alejandro Cánepa, Rafael Cotorruelo y Gustavo Pimentel. El veredicto es el mismo al que llegaron sus pares Alejandro Grippo, Pablo Vírgala y Gervasio Labriola en agosto de 2018, fallo que luego fue anulado por la Cámara de Casación Penal.Los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo, que fueron cuestionados por los camaristas, volvieron a sostener su hipótesis y otra vez lograron que el joven de 28 años sea condenado a la pena máxima que establece el Código Penal.Los defensores del muchacho reclamaron la absolución por falta de pruebas e intentaron introducir, sin éxito, en este nuevo debate la violencia de género como uno de los detonantes del asesinato.Los jueces tomaron como prueba de cargo el relato de tres testigos presenciales, que también fueron mencionados en el juicio anterior por la Fiscalía. Uno es el de una mujer que vive enfrente a la casa donde sucedió el asesinato. Esa mujer lo sindicó a Moreyra como el autor del disparo mortal. El otro testimonio es el de una nena de 11 años al momento del crimen, que si bien no vio el momento del balazo, observó al imputado con un arma de fuego en la mano. También valoró el testimonio de la pareja de la víctima, que dijo escuchar gritos y ver cómo le pegaban a Coronel su hija y su nieta. Lo abrazó para llevarlo al interior de la vivienda de calle Darwin y escuchó el tiro y vio que un hombre salió corriendo.Además en el fallo se hace hincapié en las contradicciones en el relato del joven y que no hay nada que indique que la menor de edad hermana del imputado haya causado la muerte de su abuelo de 70 años.La Fiscalía cree que esa teoría se sostenía para buscar que el caso quedara sin condenados, ya que la menor por su edad era imputable, pero no punible.Aquella tarde del 7 de noviembre de 2017, lo que parecía una simple pelea vecinal en plena calle por una quema de ramas, escondía un trasfondo familiar conflictivo.Un hombre discutía fuertemente con su hija cuando irrumpieron sus nietos en escena. El episodio terminó con el hombre de 70 años muerto de un balazo en la cabeza.El día de la imputación Moreyra declaró y dijo que la autora del disparo mortal había sido su hermana de 15 años. De hecho, la prueba de dermotest que le hicieron arrojó resultado negativo, mientras que fue positivo para la adolescente.Para los fiscales, la familia orquestó una maniobra de encubrimiento, donde el joven se lavó las manos y le hicieron efectuar un disparo a la chica.Los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo se mantuvieron firmes en la hipótesis que sostienen desde el día del crimen: Coronel discutía con su hija Teresita y su nieta (de 15 años), quien lo golpeaba con un palo, cuando Moreyra, por entonces de 24 años, se sumó a la gresca con un arma de fuego y le disparó a su abuelo.Los abogados defensores Patricio Cozzi y Miguel Ángel Cullen afirmaron que no se pudo demostrar quién fue el autor del disparo mortal.Cuestionaron severamente la investigación que descartó desde el inicio la versión del acusado y no se tuvo en cuenta el contexto en el cual se produjo el homicidio. En este sentido, apuntaron que los jóvenes eran garantes de la seguridad de su madre, por la violencia permanente que existía.Moreyra quedó con prisión preventiva domiciliaria, publicó