Era contratado para construir piscinas y concretó estafas por millonaria suma

Personal policial logró descubrir e identificar a un sujeto que estafó a al. Según indicaron fuentes policiales a, firmaba un contrato con sus clientes, solicitaba un adelanto de dinero, pero luego, en muchos casos, nunca inició los trabajos, y en otros, tampoco terminó.Los funcionarios de la División Robos y Hurtos, realizaron un allanamiento en calle Díaz Vélez de la ciudad de Paraná, donde hallaron gran cantidad de pruebas sobre las estafas y también, lograron dar con el sujeto que efectuó las estafas, que, en ese momento, se estaba mudando.Según indicaron los efectivos,Los funcionarios explicaron que el sujeto investigado, prometía el trabajo de construcción de piletas que inició y nunca terminó. En otras ocasiones, nunca comenzó las tareas. En el contacto con los clientes que luego estafaba,Al mismo tiempo, el sujeto solicitaba un adelanto de dinero por los trabajos. Los efectivos hallaron los comprobantes de los anticipos tales como $145.000, otro por $10.000, otro por un Ford Falcon, equivalente a la suma de $100.000, otro de $120.000 y, otro de $145.000, entre otros.Para concretar las estafas,En el allanamiento de la vivienda se localizó un celular, que pertenecería a Almada, y en la habitación de la pareja, se encontró una carpeta con documentación y un total de 16 contratos de instalación de piscinas. Además, hallaron los presupuestos de mantenimientos, donde se toma la reserva de dinero.Entre otras de las pruebas halladas por el personal policial, se encontraron 04 libretas de pagarés, 01 talonario de recibos; folletos varios con la leyenda “Piscinas Gabriel Llover”, 02 fotocopias de documentos; 01 carpeta oficio con la suma de $10.000 discriminados en billetes de $1.000.Todos los elementos fueron secuestrados por guardar estrecha relación con la investigación.Al llegar el personal policial para concretar el allanamiento, se conoció que, en ese momento, el dueño de la casa que le alquilaba la vivienda al sujeto investigado, había llamado al 911, ya que no soportaba más la situación con sus inquilinos.El propietario del predio, había expulsado a hombre y su pareja, los cuales, se encontraban en la vereda, junto a un flete que los aguardaba.El dueño del lugar manifestó que ya no quería alquilarles, porque le debían dinero y a su vez, estaba cansado de las juntadas que hacía el investigado en la propiedad. Además, el hombre que le alquilaba al investigado, contó que, en reiteradas oportunidades, distintas personas lo buscaban, reclamándole el pago sobre los trabajos no concretados y recordó en una ocasión lo fueron a buscar sujetos armados.