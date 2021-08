Caso Ferreyra: hicieron inspección ocular y desvincularían a un sospechoso

Con la presencia del fiscal, abogados, familiares de la víctima, junto con personal de Criminalística se realizó este jueves por la mañana la inspección ocular en el Corralón Almafuerte y sus inmediaciones, donde fuera baleado el pasado 16 de julio Pablo Ferreyra, hijo del propietario del comercio.En el caso permanecen judicializado y acusados de haber participado: Mario Raúl Godoy, Luciano Cuatrín, Jesús Lemos, César Carlos Núñez Guerrero y Ariel Marcelo Sione.que “estamos reconstruyendo lo que pasó en ese día trágico”. Con esto “se busca recolectar toda la evidencia e incorporarla al legajo para definitivamente cerrar el capítulo sobre los autores materiales, que, para nosotros, ya los tenemos identificados”.“Hay un conjunto de evidencias que se han ido recolectando y esta termina siendo la cúspide sobre los autores materiales. Esta es la plataforma fáctica que servirá para la acusación”, expresó el letrado. Sobre los instigadores, señaló que “se está en investigación. Estamos esperando la resulta de las últimas pericias”.Interrogado sobre la hipótesis que manejan, manifestó que “por el momento lo tenemos reservado. Queremos ver las evidencias y después salir a explicarlas”. No obstante, ratificó que “para nosotros, Cuatrín y Lemos fueron los autores materiales. Lemos tenía el arma y Cuatrín se llevó el bolso. Ahora nos abocaremos al cotejo de evidencias para determinar quiénes son los autores intelectuales”.Acerca de César Carlos Núñez Guerrero y Ariel Marcelo Sione, consideró que “hay elementos que hacen sospechar. Después tenemos que evaluar si avanzamos o no en la investigación”.Asimismo, declaró que “para nosotros es importante que Ferreyra esté en su casa, se siga recuperando. Cuando se sienta bien, veremos el momento oportuno para aportar datos y evidencias a la causa”.“Nos llama la atención el día exacto y qué fueron a buscar. El dato tiene que haber venido de un círculo de confianza. Quiénes son y cómo lo han hecho, nos lo reservamos hasta tanto tengamos las evidencias. Muy pocas personas sabían de la transacción del inmueble”, declaró el abogado aInterrogado sobre el contador y el abogado implicados en la causa, Velázquez manifestó: “para nosotros, uno de los profesionales está prácticamente desvinculado y el otro está en grado de sindicado. Si recibimos alguna evidencia, veremos si avanzamos o no en la formulación de cargos”, pero prefirió no dar detalles sobre “cuál es cuál”.