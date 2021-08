Auto chocó de frente con un camión en Ruta 11: hospitalizaron a tres personas

Impacto frontal

Heridos

Fuerte impacto

Un grave accidente se produjo esta mañana en la Ruta 11,El siniestro vial que involucró aComo consecuencia del tremendo impacto, el camión se montó sobre el guardarrail y el auto, terminó en la banquina, a casi 100 metros del lugar.Los bomberos voluntarios de ParanáEl auto era conducido por una mujer de. En comunicación con la fiscalía en turno dispuso la extracción de sangre y orina a los conductores.Producto del accidente debieron interrumpir el tránsito en la Ruta 11 e implementaron circulación asistida por la banquina.“El conductor del otro auto, no sé, si se encandiló o qué, pero se cruzó de carril y mi marido hizo lo que pudo para el costado, para evitar el choque, pero lo enganchó igual”, señaló.“Mi marido se chocó el guardarrail para zafar, pero igual se le vino al carril contrario”, dijo la mujer y agregó que el chofer del camión “tuvo un golpe en la cabeza y lo trasladaron para control, pero estaba bien”, afirmó a Elonce.. La mujer tenía una fractura en uno de sus pies y la otra persona no sé, pero aparentemente, no tenía nada grave”, relató a Elonce TV.“Es impresionante como quedó el auto y los daños en el camión y eso que es un camión duro, pero lo destruyó. El auto se le cruzó de carril, él intentó esquivarlo, pero no pudo”, dijo la mujer del camionero y agregó aLa mujer contó que su marido, se dirigía a hacer recolección de residuos en una de las aldeas, además, de hacer transportes generales.Una de las imágenes más impactantes del accidente, según señalaron los bomberos,