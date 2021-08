Lo estafaron por Internet y el vendedor lo amenaza con acusarlo de abusador

ElDoce.tv

Compró por Internet y el producto no funcionó. Reclamó la garantía y el vendedor le respondió con una grave extorsión: buscó una foto del comprador junto a su hija y le dijo que si lo denunciaba por Mercado Libre publicaría esa imagen en las redes sociales acusándolo de violador.J.G.M. denunció la estafa y extorsión en la Unidad Judicial de Cosquín, Córdoba. Antes intentó resolverlo a través del reclamo correspondiente a la plataforma de compra y ventas por Internet. Le respondieron que la “compra no está protegida por el Programa de Compra Protegida” y le pidieron disculpas.“El módulo de un teléfono Huawei me llegó por correo el 28 de julio. Apenas lo abrí, en la caja había un papel que decía que si tenía algún problema o reclamo que no lo haga a través de Mercado Libre y que me contactara con un número de teléfono que dejaron escrito”, contó la víctima aJ.G.M. es técnico en computación y celulares, y habitualmente compra repuestos por Internet: “Es la primera vez que le compraba a este vendedor, generalmente compro a otros pero justo el repuesto que necesitaba no lo tenía otra persona”.“Al probar el producto, advertí que venía con una falla, algo que no es muy frecuente pero que puede pasar. En vez de hacer primero el reclamo por Mercado Libre, me comuniqué al número que me dejaron en el papel del paquete donde venía el producto”, relató.El damnificado escribió por Whatsapp al vendedor y reclamó la garantía del módulo. Del otro lado le respondieron que al producto no lo cubre la garantía y que no se lo cambiarían.“Ante esa respuesta, le dije que haría la denuncia por Mercado Libre y me respondieron con una imagen mía junto a mi hija que sacó de mi Facebook, a la que le puso la etiqueta de ‘violador’, como si yo hubiera abusado de ella. Y me dijo que si hago el reclamo por Mercado Libre subirá esas fotos a las redes sociales diciendo que yo soy un violador”, manifestó.Finalmente, la víctima reclamó por Mercado Libre enviándole las capturas de pantalla de lo que le sucedió. "No me reconocieron el módulo de celular que compré y tampoco sancionaron a la cuenta de este vendedor”.Al no obtener respuestas del vendedor y ni de la plataforma, J.G.M. denunció el caso en la Unidad Judicial de Cosquín para que investigue la Fiscalía de Ciberdelitos.“Se ve que es una modalidad habitual porque en Google se encuentran muchos estafados y extorsionados por este sujeto que tiene el negocio en la localidad bonaerense de Monte Grande. Increíblemente, en Mercado Libre tiene una buena reputación pese a los comentarios negativos y con episodios similares a los míos de otras personas”, finalizó.