Denuncian que niña fue abusada en el baño de un colegio y padres piden justicia

Una nena de tan solo 7 años fue abusada sexualmente cuando fue al baño del colegio al que asiste en Rafaela, provincia de Santa Fe. La sometieron a Cámara Gesell y los profesionales confirmaron que fue víctima del ataque. Este miércoles, cientos de personas se reunieron para protestar frente al obispado.Según relató la menor, que asiste al Colegio Católico San José, todo ocurrió en horario de clases. De hecho fue después del recreo, cuando ella fue al baño y entró un hombre "vestido como los profesores".Si bien trascendió en los últimos días, el hecho ocurrió a finales del mes de julio y salió a la luz luego de que la niña le contara a su mamá que sentía dolores en su área genital, ya que un hombre la había manoseado cuando fue al baño.Los padres de la nena le pidieron al obispo Fernández Alara que sacara al abusador de la escuela, sin embargo no hubo ningún cambio. En diálogo con los medios, monseñor aseguró que se "realizaron todos los pasos que dicta el protocolo".“Gracias a Dios se pudo poner al servicio de la Justicia. Desde que estoy en la Diócesis de Rafaela hubo un solo hecho conocido y no hubo ningún tipo de denuncia. Había sido algo de muchos años atrás, donde ya estaba muerta la persona [el supuesto abusador]. Para eso está la Justicia y acataremos lo que ella diga”, dijo el sacerdote.Al momento del abuso, según las cámaras de seguridad puestas en el ingreso de la escuela, había siete hombres. Sin embargo, no se pudo acceder a las imágenes captadas en la puerta del baño ya que se borran cada 24 horas. Al otro día de la denuncia, la institución volvió a abrir sus puertas y a dar clases presenciales normalmente.Por ello, este miércoles hubo una importante cantidad de familias que se autoconvocaron para reclamar justicia por la menor abusada. El evento comenzó en horas de la tarde con una charla sobre educación sexual integral brindada por docentes del Frente ESI y por la diputada provincial Gisel Mahmud.

Luego, los manifestantes se trasladaron hacia la puerta del colegio en donde los padres de la menor abusada colocaron una bandera asegurando que no quieren que estos casos se sigan silenciando. Finalmente, la caravana se trasladó hacia el Obispado de Rafaela en donde colocaron una enorme pancarta pidiendo es esclarecimiento del caso.