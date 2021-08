Crimen de Gilda Klocker: Desvincularían al novio como coautor del delito

Gilda Klocker falleció en el hospital San Martín de Paraná en donde había sido internada tras haber recibido un disparo de arma de fuego en la cabeza. Aún no está claro cómo fue que la joven de 20 años recibió el impacto mortal y por el hecho estaban con prisión preventiva domiciliaria Jonathan y Julio Dayer, pareja y suegro de la víctima de 20 años, respectivamente.Corina Beisel, abogada querellante, dialogó cony contó novedades de la causa.“La Fiscal que lleva adelante la investigación, realizó una modificación del hecho que se atribuye a las personas. Desde hace algunas semanas, las entrevistas que llevó adelante la fiscalía, daban cuanta que la autoría material quedaría en cabeza de Julio. Es decir, que se desvincularía a Jonathan como coautor del delito”, expresó la letrada.Al ser consultada de que el hombre mayor fue el que disparó contra la joven, Beisel indicó que “nunca dudamos de que eso fue así. De lo que siempre dudamos, fue de que el hecho se realizó en medio de un forcejeo. A través, de diversos aportes, dan cuenta de que Julio intentó matar a su hijo y que terminó matando a su nuera”.“Por ese motivo, la calificación legal de la conducta que Julio desplego, consiste en Homicidio agravado por el vínculo, en tentativa respecto de su hijo Jonathan, quien pasa de ser imputado a ser víctima de este delito. Además, en concurso ideal en homicidio impudente respecto de Gilda”.Sobre las pruebas que desvincularían al joven del hecho, señaló que “las pericias scopometricas realizadas por la División de Criminalística, dan cuenta el recorrido del proyectil; también el testimonio de testigos que valoró la Fiscal, en el sentido dirimente de la responsabilidad de Jonathan y lo ubican a unos 20 metros de donde disparó Julio”.A su vez, la letrada agregó que “en los próximos días, se realizarán nuevas entrevistas a testigos aportados por la querella. Nosotros no queremos encontrar un culpable únicamente, queremos que se reconstruyan los hechos y se sepa la verdad forense. Traería mucha luz a este suceso”.Según manifestó la abogada querellante, Julio Dayer todavía no declaró: “hizo uso de su derecho de no declarar. En tanto, Jonathan si declaró en su momento. Tratamos de ser prudentes porque todavía sigue la investigación y que este crimen quede impune”.