Le dijeron que tenía caca de paloma en la cabeza para robarle el celular

Una mujer fue víctima de un particular asalto en el microcentro de Rosario. Caminaba por San Luis, entre Presidente Roca y Paraguay, cuando sintió que le había caído excremento de paloma en la cabeza. Una mujer se acercó, le advirtió que tenía caca en el cabello y mientras dialogaban, otra delincuente le sacó el celular de la cartera.



Elizabet contó que "fue en San Luis entre Presidente Roca y Paraguay. Es una zona donde hay palomas. En más de una oportunidad me cayó excremento en la cabeza. Salí de un negocio en dirección a Roca y sentí como que algo me cayó en la cabeza. Enseguida pensé que era caca", comentó.



"A la par venía una señora vestida de negro que me dice que tenía la cabeza llena de excremento de paloma. Paré unos segundos, me toqué y era algo transparente. Me empezó a hablar. Fueron segundos. Le agradecí por avisarme. A la media cuadra me di cuenta que no tenía mi celular, que estaba en la cartera", sostuvo.



La víctima supuso que alguien la "escupió", otra persona la distrajo hablándole mientras otra le sacaba el teléfono. "Se ve que trabajan de a dos o de a tres", concluyó. (Rosario 3)