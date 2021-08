Acusada de robo y homicidio regresa a la cárcel tras violar la prisión domicilia

Esperan el juicio

Una mujer acusada del participar en el homicidio del productor rural Pascual Viollaz, hecho ocurrido en Villa Elisa el 25 de mayo de 2020, volverá nuevamente a la cárcel, tras incumplir por segunda vez la domiciliaria con el que había sido beneficiada.Se trata de Andrea Elizabeth Amaro, imputada por el homicidio en ocasión de robo del que fuera víctima el reconocido ingeniero químico e investigador jubilado del Conicet.La mujer fue detenida a los pocos días del hecho, junto a Luis Herrlein y Juan Carlos Castro, en la casa que compartían en calle Monteagudo al 400, de la ciudad de Colón.En otros allanamientos simultáneos se detuvo también en relación a este aberrante crimen, a Rosendo Larrosa, y a Raúl José Grantón, en Concepción del Uruguay y Colonia El Pantanoso respectivamente. Semanas más tarde, la investigación permitió identificar y detener a un sexto sospechoso, Mario González, también de Concepción del Uruguay. Los seis están imputados como coautores a la espera del juicio por jurados, causa que lleva adelante el fiscal Alejandro Perroud de la ciudad de Colón.Al inicio de la causa Amaro estuvo primero alojada en la Comisaría Primera en Colón y luego en la Comisaría de la Mujer en Concepción del Uruguay y al cabo de un tiempo, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, dada su condición de madre de hijos de corta edad.Ese beneficio le fue revocado a principios de diciembre del 2020, tras ser aprehendida paseando descaradamente en la costanera de Colón en compañía de otras dos personas, a varias cuadras de su casa.Tras permanecer algunas semanas en la UP 6 de Paraná, a fines de diciembre se le otorgó nuevamente la prisión domiciliaria, con tobillera electrónica, que debía cumplir en el domicilio de calle 14 del Oeste de Concepción del Uruguay.Sin embargo, el sábado pasado, se activó la alarma de monitoreo de la tobillera electrónica, y al acercarse al lugar personal de Comisaría Tercera divisó a Amaro a varios metros de su casa, quien al verlos corrió rápidamente al interior de la misma.Teniendo en cuenta dicha situación, a la que se agregaron otros informes que daban cuenta de varios incidentes en que se había activado la alarma, el fiscal Perroud solicitó ante la Sala Penal se le revoque la prisión domiciliaria y sea alojada en la Unidad Penal hasta el juicio.Cabe recordar que otro de los imputados (ex pareja de Amaro), Luis Herrlein, también fue enviado a la Unidad penal tras violentar el arresto domiciliario y mantenerse prófugo durante algunas semanas.Este martes a las 11.30 tuvo lugar la audiencia, presidida por la vocal Evangelina Bruzzo, quien tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, de la defensa, y de la propia Amaro, consideró que no se trataba de un incumplimiento aislado, sino de varios, y resolvió revocar la prisión domiciliaria y disponer el traslado de Amaro a la Unidad Penal.En la misma audiencia también se discutió la solicitud del defensor del imputado Grantón, Sebastián Arrechea, quien solicitó se moderen las medidas de coerción que pesan sobre su defendido, puntualmente la obligación de permanecer en su domicilio en horario nocturno, solicitando que se le permitan salidas en ese horario durante los fines de semana.Al pedido también se opuso la Fiscalía, por considerar que el régimen de semi-libertad del que goza Grantón (por ser mayor de 70 años), ya resulta de por sí poco proporcional a la gravedad del hecho que se le imputa, siendo que además, los riesgos procesales (peligro de fuga, riesgo de entorpecimiento) se mantienen y no han variado en absoluto. Agregó que resultaría chocante y totalmente inapropiado y absurdo que se le permitieran esas salidas. Bruzzo luego de escuchar a las partes rechazó el pedido de la defensa.Mientras tanto,informó que el 23 de agosto se realizará la audiencia de admisión de pruebas, dirigida por Rubén Chaia que ha sido sorteado para actuar como juez técnico en el juicio por Jurados. Cumplida dicha instancia, solo restará llevar a cabo la audiencia de selección de los jurados y establecer la fecha del juicio.