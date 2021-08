Padre asesinado por sus hijos: tuvo condena por abuso y lo que cuenta una vecina

Policiales Dos menores confesaron que mataron a su padre a puñaladas porque los golpeaba

La víctima del parricidio ocurrido en los últimos minutos del lunes en Viamonte 305, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, había cumplido en mayo de este año, una condena por abuso sexual simple, agravado por la situación de convivencia.La víctima se dedicaba a hacer changas varias, como la venta de zapatillas: en un poste de la zona se observa un cartel escrito a mano que reza "Zapatillas importadas".El sujeto había sido condenado a tres años deLa Fiscalía investiga ahora si el menor de 16 años, queLa Policía encontró al hombre en el suelo de la cocina de la vivienda, con un cuchillo clavado en el pecho. El personal ingresó con la llave que le dio el menor en la comisaría, cuando se presentó junto a su hermano menor y confesó el crimen.En la audiencia de control de detención del menor de 16 años, la Defensa Pública planteó ante el juez Mariano Nicosia que se le diera intervención al Servicio de Protección de Derechos para que aborde la situación de ambos menores bajo el resguardo de un familiar, ya que la madre no está en la provincia y según las autoridades judiciales no se encontraría en condiciones de poseer la tenencia, detallóSegún trascendió, eAhora, se espera el testimonio del único testigo del parricidio, el menor de 12 años, en Cámara Gesell. Al haber ocurrido el hecho en un ámbito familiar y de serVecinos sostienen que el departamento de la calle Viamonte, donde ocurrió el parricidio era usurpado y que había una denuncia al respecto.La mujer, al igual que otros vecinos, dio cuenta de gritos constantes y situaciones de malos tratos en la vivienda donde anoche se produjo el hecho,“El chico no soportó más e hizo lo que hizo. Los chicos nunca dijeron nada porque se ve que el padre no los dejaba”, manifestó la mujer, añadiendo que “los chicos están muy desnutridos y algo pasaba ahí”.En tanto, el titular de la Unidad Regional, Adrián Muñoz, confirmó esta mañana que “los menores vivían solos con el padre y. Fuente: (El Pagónico).