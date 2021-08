Realizan rastrillajes para localizar a un hombre desaparecido en Paraná

Policiales Buscan a un hombre que se ausentó de su casa en Paraná hace tres semanas

Samuel Ard, de 65 años, desapareció de su casa en la Villa 351 de Paraná aproximadamente el 20 de julio y tras la denuncia en sede policial, se montó un operativo para tratar de localizarlo., el Comisario Alberto Ruiz Díaz, Jefe de la Comisaría Sexta, expresó que “el lunes pasado tomamos conocimiento de la situación de este hombre y nos comunicamos de inmediato con su prima hermana que era la que había hecho la denuncia pública, ya que todavía no había ninguna exposición formal. Ella tomó conocimiento por parte de un vecino de la Cortada 351 que hacía varios días no veía a este hombre que vive en una situación totalmente precaria en un domicilio solo y sin familiares”.Los efectivos llevaron a la mujer hasta la vivienda de Ard y se constató que efectivamente no estaba en su domicilio y se formalizó la denuncia.Tras ello, se comenzaron los operativos de búsqueda. “Ya fue rastrillada la totalidad de la cortada 351 y se realizaron varias entrevistas con los vecinos quienes manifestaron conocer a este hombre”. Asimismo, dieron cuenta que Ard solía ausentarse de su casa, pero a los pocos días regresaba.“Él suele recorrer las iglesias y centros comunitarios en busca de alimentos, pero siempre regresa; llama la atención que ya son varios días donde no lo han visto ni han tenido noticias”, dijo el Comisario.La búsqueda de Ard también se concentra en centros asistenciales y barrios donde tendría allegados.Sobre sus características físicas, se informó que el hombre es calvo, mide 1.70 metros de altura aproximadamente, tiene ojos color marrón, de contextura robusta, y tiene una dificultad para caminar.Cualquier información sobre el paradero de Ard puede suministrarse al 911 o la Comisaría Sexta.