Incidentes en evento hípico: pidió disculpas el joven que lanzó patada voladora

Video: Incidentes en evento hípico autorizado con 600 personas

Rectificación y pedido de disculpas

accedió a un video que muestra una pelea entre dos vecinos por una presunta disputa de vieja data. El incidente se registró durante una carrera de caballos que se desarrolló este fin de semana en la hiporecta de la localidad de Viale, con la participación de aproximadamente 600 personas. Desde la comisaría aseguraron a este medio que el evento estaba autorizado y se aclaró que las partes en conflicto no radicaron denuncias.Si bien las partes en conflicto prefirieron no radicar la denuncia en la comisaría,informó que Pérez sí realizó una exposición policial teniendo en cuenta que la Hiporecta -donde se realizó el evento- es una comisión municipal.Según se indicó, para las próximas reuniones, a las personas que fueron protagonistas de los incidentes se les aplicará el derecho de admisión, por lo tanto, no podrán ingresar al predio.

Tras los disturbios, el muchacho que lanzó la patada voladora hacia Pérez se acercó a los estudios de la radio local -acompañado por su madre- para efectuar las disculpas del caso.“Ni bien me enteré por el propio Luís Pérez, enseguida fui a hablar y me hice cargo, le pedí las disculpas correspondientes y hablamos con él, que estaba muy dolido por la situación”, explicó la madre del agresor, Felipe Micheloud.“Quiero pedir disculpas a Luís Pérez, que es una excelente persona, a toda su familia, a la comisión de Hiporecta por las cosas que sucedieron, que fueron lamentables”, indicó Mariela Centurión de Micheloud.Mariela aseguró que su hijo está arrepentido por lo que sucedió. “Él no sabía que era Luís Pérez el que estaba ahí, vio al amigo y lo fue a defender, sin entender cómo era la situación. Fue un momento de inconsciencia”, argumentó.Por su parte, Felipe acotó: “Yo me disculpo”.