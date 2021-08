"Me pasaban la escopeta por la boca y me decían que iban a violar a mi mujer"

Violento asalto

Fue el domingo a las 3.45 de la madrugada. Tres delincuentes encapuchados interceptaron a un matrimonio que estaba ordeñando en su tambo a la vera de la ruta 68 entre Hipatia y Grutly, del departamento santafesino de Las Colonias. Les dispararon, los maltrataron y les robaron todo el dinero que tenían. "Nos llevaron la tranquilidad", expresó una de las víctimas.El domingo a la madrugada entraron a robar al tambo de una familia entre Grutly y Hipatia a la vera de la ruta 68 departamento Las Colonias. Delincuentes encapuchados ingresaron a las 3.45 al tambo mientras el matrimonio ordeñaba a seis vacas, los amenazaron y al hombre lo golpearon hasta el cansancio. Los ladrones estuvieron 50 minutos en la casa, dispararon una escopeta tres veces hasta que decidieron escapar con todo el dinero que pudieron.Desde hace 40 años la familia Perassi ordeña las 40 vacas que tiene en el tambo fruto del trabajo y esfuerzo heredado para obtener 500 litros de leche diarios. El domingo mientras cumplían la jornada a las 3.45 en plena oscuridad se cumplió la intuición que tenían desde hacía tiempo: fueron visitados por ladrones. La mujer los vio entrar y pegó un grito pero ya era tarde. Danilo y su esposa no pudieron escapar. Los delincuentes pegaron dos tiros adentro del tambo y así empezó todo, según contó el tambero Danilo Perassi de 64 años en una entrevista conLos ladrones arrastraron y llevaron a empujones al matrimonio desde el tambo hasta la casa donde descansaba la madre de Perassi, una mujer de 92 años. Los minutos pasaban y el terror le ganaba a la tranquilidad típica de las zonas rurales y la casa de la familia Perassi no es la excepción. "Un delincuente me pegó con una varilla, después me dio un puñete y un culatazo que me tiró al suelo. Nos ataron y nos llevaron a la rastra hasta la casa. Cuando llego a la pieza uno de los ladrones tiró otro tiro mientras a mi mujer la apuntaban todo el tiempo. Le di dos mazos de plata, me hicieron abrir una caja fuerte donde había 4000 pesos en sencillo", relató el entrevistado.El tiempo pasaba y los ladrones no se iban. Dispararon varias veces una escopeta que pertenece a Danilo y que ellos mismos cargaron porque el hombre contó que detesta las armas: la misma escopeta que utilizaron para disparar dentro de la vivienda."Me pasaban la escopeta por la boca y por el ojo y me decían gringo dame más plata porque vamos a violar a tu mujer”, contó. Danilo ya no sabía de dónde sacar dinero para conformarlos y que se vayan. Se acordó de la jubilación de su madre, 32.000 pesos, así que entraron a la habitación donde ella dormía, sacaron la plata y estuvieron eternos 20 minutos. A la abuela le robaron un anillo de oro recuerdo de familia y la alegría de vivir al igual que a la esposa de Danilo: él se quiebra cuando lo cuenta.Por último, al cabo de una hora -concretamente a las 4.45- los delincuentes que utilizaron pares de medias para agarrar todas las cosas y no dejar rastros, se retiraron. Danilo (64) y su esposa (62) criaron y educaron dos hijos que viven actualmente en la ciudad de Santa Fe. Dentro de la desgracia, Danilo en medio del relato nombró a sus hijos y se quebró porque recordó que lo ayudaron a reparar la camioneta Ford F100 que los ladrones no pudieron llevarse porque no arrancó. El vehículo es la única movilidad que tiene la familia para salir cuando llueve.La familia Perassi pudo comunicarse con la policía mediante un celular reconstruido porque hasta eso se llevaron los ladrones. A la media hora llegó la policía de Progreso porque en Hipatia no hay destacamento policial. Danilo agradeció el trabajo de los uniformados y destacó la labor del Comisario Gustavo Gorosito y de la gente que lo acompañó hasta su casa.

Las lluvias causaron dolor en la familia porque Danilo recuerda que en 2016 se inundaron y estuvieron 33 días sin poder llegar al pueblo a buscar comida y sus hijos colaboraron para que puedan tener un vehículo que les permita movilizarse en los caminos barrosos."Esto es mi mundo, lo que me dejó mi abuelo y mi padre... no le deseo a nadie lo que nos pasó" concluyó Danilo Perassi a las 7 de la mañana ... desde el ordeñe tardío porque el miedo los hizo retrasar el trabajo tres horas. Desde el asalto brutal, ordeñan más tarde... atrás quedaron las madrugadas, por venir esperan el tiempo de jubilarse y sobre todo, recuperar la paz.