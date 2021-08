Joven con covid se encerró con sus hijos ante las amenazas de su pareja

Los casos de violencia de género se agudizaron durante la pandemia, así lo demuestran los diversos estudios realizados por organismos nacionales, y ciento de mujeres "encerradas" padecen verdaderos calvarios.



Una situación parecida vivió una joven bandeña, quien por estar cumpliendo un aislamiento, ya que fue diagnosticada con covid-19, no pudo huir de la casa, donde reside junto al acusado y a sus hijos, cuando éste amenazaba con matarla.



El dramático episodio se vivió en horas de la madrugada del domingo, cuando la pareja de la joven, quien debía estar también aislado por tratarse de un contacto estrecho, regresó de beber con su hermano, con quien había salido en horas de la siesta al Parque Aguirre.



Según consta en la denuncia de la víctima, cerca de las tres de la madrugada, cuando el sujeto regresó a la vivienda ella le reclamó su imprudente accionar, ya que podría también estar infectado y andar contagiando en la calle.



Ante los dichos de la mujer, el violento comenzó a gritarle, manifestándole que la mataría, dejándola "verde a los golpes". De inmediato la víctima, para preservar su integridad se encerró en una de las habitaciones con sus hijos.



El violento intentó abrir la puerta de la pieza para golpearla en reiteradas oportunidades, pero por fortuna no pudo. Atemorizada, porque no podía salir a pedir ayuda, la joven llamó a la policía y solicitó que los efectivos se presentaran en la casa.



Cuando los móviles llegaron al lugar, el acusado "jactándose" de que todos estaban con Covid-19 impidió que los uniformados ingresaran a la casa a apresarlo.



Inmediatamente los policías se comunicaron con la Dra. Ximena Jerez, fiscal de turno, quien ordenó que se pida colaboración de inmediato al Comité de Emergencia e ingresen al inmueble para apresar al violento.



Minutos más tarde, mientras los uniformados mantenían contacto telefónico con la víctima, que "aguantaba" encerrada en una habitación, llegaron los efectivos con todos los protocolos de bioseguridad e ingresaron a la casa, con orden judicial y apresaron al violento.



Por orden de la Fiscal, el sujeto fue trasladado a un centro de salud para hisoparlo, ya que dicho testeo solo se le había realizado a la víctima.



La damnificada contó a los efectivos que su pareja, desde el pasado martes nunca cumplió con el aislamiento, por lo que también podría ser imputado por el artículo 202 y 205, además de las amenazas. Tiene dos causas anteriores por violencia de género. (El Liberal)