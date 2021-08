Violentaron caja fuerte de un supermercado, al lado de la casa del intendente

Delincuentes robaron un supermercado de Carcarañá, en Santa Fe, y trabajaron más de dos horas para violentar una caja fuerte. El intendente Miguel Ángel Vázquez, que vive en una casa lindera, aseguró que los asaltantes accedieron desde el techo de su vivienda. "Me sorprende, me preocupa", sostuvo el jefe comunal.



Durante la madrugada, los delincuentes ingresaron por los techos a un supermercado de Belgrano y 9 de Julio y se dirigieron a una caja fuerte. Por más de dos horas intentaron abrirla con soplete, hasta que finalmente se alzaron con unos 500 mil pesos y 20 mil dólares.



Los dueños del supermercados aseguraron que los maleantes "se llevaron los ahorros de toda una vida" y estimaron que se trata de profesionales que tenían bien estudiado el robo: "Incluso trabajaron con guantes", dijeron.



El intendente Vázquez mostró su inquietud por el hecho delictivo que ocurrió a escasos metros de su casa, mientras él descansaba. "Me sorprende, me preocupa, me siento muy mal: estaban arriba de mi casa a las tres de la mañana, arriba del techo de mi casa", remarcó en diálogo con El Tres.