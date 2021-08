"Cerrado por robo": se llevaron más de $2 millones de una tómbola

Delincuentes armados asaltaron este lunes una agencia de lotería de Villa Gobernador Gálvez y se llevaron toda la recaudación del fin de semana, luego de reducir a la encargada y acceder a la caja fuerte.



El hecho se produjo por la mañana cuando la empleada llegaba para abrir el local, ubicado en Juan Domingo Perón al 1900 de la vecina ciudad. Los asaltantes la interceptaron con violencia y la obligaron a abrir la caja de seguridad.



De esa manera, lograron sacar unos 2 millones de pesos, correspondiente al cobro del sistema Santa Fe Servicios y también de las apuestas de lotería de los últimos días.



"Me llamó mi empleada con una crisis de nervios. Cuando abrió la puerta le pegaron y la obligaron a abrir la caja fuerte. Seguramente la estaban esperando. La encerraron en el baño y le dijeron que no saliera hasta que no escuchara más nada", relató la dueña del negocio al móvil de El Tres.



Contó que hay cámaras de seguridad en el exterior y también tenían adentro de la agencia pero los ladrones "las arrancaron cundo entraron".



La mujer dijo que, según testigos del hecho, eran tres personas armadas que se movilizaban en un Chevrolet Aveo, auto en el que escaparon luego de hacerse del jugoso botín.



La propietaria del local se quejó de la inseguridad en Villa Gobernador Gálvez, ciudad a la que calificó como "tierra de nadie" por los diferentes asaltos a comerciantes y vecinos. "Yo ya venía pensando en cerrar y venderlo, porque es trabajar para los demás", lamentó luego de sufrirlo en carne propia.



Rosario3.