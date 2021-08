Buscan a un hombre que se ausentó de su casa en Paraná hace tres semanas

Buscan en Paraná a Samuel Ard de 65 años, quien desapareció de su casa hace más de tres semanas. La familia pide la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero del hombre.Liliana Pastrana, su prima indicó aque Samuel “vive en la Villa 351. Un vecino nos alertó que hacía días no aparecía por su casa y nos preocupamos”. La mujer contó que el hombre vive solo “sus papás ya fallecieron y asistía al Centro Comunitario Solidaridad "Luis Pacha Rodríguez" del barrio Belgrano de Paraná para “recibir una vianda diaria”.Samuel es buscado por todas partes. Sus familiares a diario recorren diferentes centros de salud, hospitales y comedores de la ciudad de Paraná para intentar localizarlo o buscar algún dato que pueda aportar a la búsqueda. “La última noticia que me dieron es que lo vieron el lunes pasado por avenida Almafuerte por un supermercado, con una bolsa y realizando compras, pero fui hasta el lugar, no lo encontré, me comuniqué con conocidos y nadie lo vio”, señaló.Liliana realizó la denuncia en la Comisaria Sexta de Paraná. “Quedaron en comunicarse conmigo, pero no tengo noticias. Me informaron que realizaron allanamientos en el lugar donde vivía, pero no vieron nada”. Además, la mujer se comunicó con la policía de Diamante “porque Samuel tienen una prima por parte del padre, pero no lo conocen”.Al finalizar, señaló que “mañana voy a ir a la morgue del hospital, es el último lugar al que quiero ir, pero como trabajé en ese lugar, capaz que mis compañeros me pueden ayudar. Ya no sé dónde más buscarlo”.Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911; al 343 4 608 972 (numero personal de Liliana) o al teléfono de Comisaría Sexta.