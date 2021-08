Detuvieron a hombre acusado de la violación y embarazo de su hija de 12 años

El padre de una niña de 12 años fue detenido como presunto responsable de su violación y embarazo, junto a un hermano de la menor, un joven de 18 que ya había sido imputado, en la localidad de Azara, en la zona sudoeste de Misiones.

El hecho había sido denunciado por la madre de la menor el mes pasado en la Comisaría de la localidad de Apóstoles.



En aquel momento, la Policía local detuvo enseguida al hermano de la niña, la cual fue internada en el Hospital Materno Neonatal de Posadas, debido a que cursaba un embarazo como producto de un abuso sexual.

No obstante, según la información difundida por el sitio Misionesonline, tras un informe ambiental y el testimonio de la menor en Cámara Gesell, se determinó la sospecha de que el joven detenido no habría actuado solo en la violación, que había derivado un embarazo de ocho meses de gestación.



Las sospechas y evidencias apuntaron al padre de la niña, un hombre de 38 años, que fue detenido el viernes pasado por la tarde.

La menor, según trascendió en base a su propio relato, había sido abusada reiteradamente desde que tenía 10 años por su hermano, quien no residía con ella pero la visitaba regularmente.

No obstante, con el correr de las declaraciones, la niña habría revelado que también fue abusada por su padre en otras ocasiones.



Como acusados del abuso sexual, padre e hijo serán procesados en causas diferentes, ya que se trataría de hechos diferentes, siempre de acuerdo con la investigación realizada.

En tanto, se supo que la menor iba a continuar el embarazo, por lo que se convertían en trascendentes las pruebas genéticas a realizarse sobre el feto en gestación para la causa.

A cargo del caso se encuentra el juez Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Apóstoles, quien ordenó se realice un informe socioambiental en torno a la menor embarazada.