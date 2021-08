El robo de planta de marihuana habría originado brutal crimen en Gualeguaychú

Policiales Un joven fue asesinado a balazos en Gualeguaychú y detuvieron al presunto autor

Foto: El Argentino

Rastrillaje y allanamientos

Cómo sigue la causa

El violento episodio ocurrido en las primeras horas de la mañana de este lunes y rompió con la rutina y la calma del lunes lluvioso en Gualeguaychú.Fabricio Arrua, de 24 años, fue asesinado de dos disparos. El detenido y presunto autor del crimen es Ronaldo Torres, de sólo 21 años.¿Qué originó tan brutal desenlace? Todo comenzó cuando la víctima le habría robado una planta de marihuana a quien terminó siendo su asesino.Al percatarse del robo, este hombre lo habría perseguido corriendo y empuñando un arma de fuego, hasta alcanzarlo en la zona del asentamiento de Montana y Misiones, a unos 500 metros de su casa.Minutos después, un vecino alertó a las autoridades y el joven de 24 años fue hallado baleado en el piso y luego trasladado en ambulancia al Hospital Centenario, pero no pudieron salvarle la vida.Vale destacar además que previo a este hecho en particular, la víctima y su victimario habrían mantenido una conflictiva relación durante mucho tiempo producto de la venta y el consumo de drogas.La Policía rastrilló el lugar donde mataron Arrua, buscando los casquillos de las balas. La lluvia, basura en el lugar y un terreno difícil dificultaron bastante la tarea.Por otro lado, en el allanamiento en la vivienda de Torres la policía encontró el arma calibre 32 que habría sido el utilizada en el asesinato, además de prendas y otros elementos de interés para la causa. El detenido se habría declarado culpable, aunque esta presunta declaración no tiene ningún tipo de validez judicial.Además, se realizan pericias técnicas, que consisten en levantar los residuos de los disparos de un arma de fuego mediante una cinta adhesiva que se pega y despega en las caras de ambas manos, los dedos y el antebrazo, y posteriormente se coloca en un soporte de vidrio, o de plástico, y así se sabrá si tenía o no restos en sus manos.Ahora, la Justicia avanza con el peritaje del arma de fuego para determinar si fue accionada en las últimas horas y si es compatible con los proyectiles que impactaron en el cuerpo de la víctima.En tanto, el cadáver de Arrúa será trasladado a la morgue judicial para realizarle la autopsia. El procedimiento se hará en las primeras horas de la mañana de este martes.En tanto que Ronaldo Torres permanece detenido y será indagado en las próximas horas. (Fuente: