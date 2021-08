Video: Balearon una concesionaria y testigo falleció al sufrir un paro cardíaco

? Balearon una concesionaria y una mujer que fue testigo sufrió un paro cardíaco y murió.



El comercio ubicado en Rondeau al 4100 fue atacado a balazos anoche. El dueño del negocio aseguró que hace dos meses le piden 25 mil dólares a cambio de “protección”.#Rosario3 pic.twitter.com/iOXlvBUsHm — Rosario3.com (@Rosariotres) August 9, 2021

Una mujer de aproximadamente 60 años falleció en la noche de este domingo de un ataque cardíaco en la calle. Estaba corriendo y asustada tras haber presenciado instantes antes una balacera contra una concesionaria de autos, mientras esperaba el colectivo en Rondeau al 4100, de la ciudad de Rosario. El dueño del comercio advirtió que hace dos meses, personas desconocidas le exigen dinero a cambio de una supuesta protección.Omar Velázquez, dueño del comercio atacado a balazos (impactaron 9 tiros en la vidriera y parabrisas de coches), admitió que el hecho puede estar vinculado a amenazas que reciben aproximadamente hace 60 días. “Nos dicen que debemos pagar por protección y que si no van a romper los vidrios y es lo que ocurrió”, indicó y aseguró que no se han identificado: “La protección la ofrecen ellos, esto ya pasaba hace 150 años atrás con la mafia en Estados Unidos y ahora pasa acá, hemos retrocedido de manera increíble”, consideró.El propietario del lugar comentó que ya radicó una denuncia y que Fiscalía investiga, aunque “no logra dar con su cometido”. Luego, precisó que los desconocidos que dicen pertenecer a distintas bandas criminales de la ciudad, le exigieron un pago de 25 mil dólares: “Es mucho dinero que no puedo pagar a alguien que no sé quién es”, lamentó. (Rosario 3)