Incidentes en evento hípico autorizado con 600 personas: video

El evento estaba autorizado

accedió a un video que muestra. El incidente se registró durante. Desde la comisaría aseguraron aquey se aclaró que las partes en conflicto no radicaron denuncias.. Había personas sin barbijo, no se respetó el distanciamiento y no había ningún protocolo sanitario”, apuntó aun vecino de Viale, José Luis.Respecto de las personas que protagonizaron la pelea, el hombre apuntó que uno de los involucrados era el “presidente de la seccional de UCR en Viale, el cual regentea la hiporecta de la localidad”.“Un personaje público no puede estar mostrando la hilacha, así como lo hizo, nos merecemos funcionarios mejores”, reprochó el vecino al apuntar a la municipalidad de Viale “por organizar. “Fue una bajeza lo que pasó”, se lamentó el hombre.“El oficial a cargo en el evento separó la pelea entre esos dos ciudadanos de Viale, los que se reclamaron por un tema de vieja data, un campo del que ambos dicen ser los dueños”, explicó ael jefe de la comisaría de la localidad, Hernán Ortega.“Ambos fueron desalojados del lugar y se los invitó a radicar la denuncia en la comisaría, pero no lo hicieron porque solo fueron golpes en el lugar; no hubo heridos ni lesionados”, destacó.Respecto al evento hípico, el comisario confirmó que “estaba autorizado por la municipalidad, y había unas 600 personas al aire libre”.