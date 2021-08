Una oficial de la Policía mató a dos delincuentes que la asaltaron

Una oficial de la Policía de la Ciudad mató a balazos a dos "motochorros" que la asaltaron a mano armada cuando se encontraba junto a su madre en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo.Fue el segundo caso ocurrido en lo que va de este fin de semana en el Gran Buenos Aires en el que al menos un asaltante murió al enfrentarse con un efectivo de una fuerza de seguridad.Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que, en esas circunstancias, la oficial ?que presta servicios en la Comisaría Vecinal 10A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- y su madre fueron interceptadas por dos hombres a bordo de una motocicleta que las amenazaron con intenciones de robarles sus pertenencias.De acuerdo a los voceros, uno de los delincuentes extrajo un arma de fuego y les apuntó, y ante esa situación, la mujer policía repelió la amenaza con su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros y efectuó dos disparos que hirieron de gravedad a los dos asaltantes, quienes cayeron de la moto e intentaron huir a la carrera.Alertados por un llamado al 911, efectivos de la comisaría 6ta. de Merlo arribaron a la escena del crimen donde se entrevistaron con la oficial asaltada, quien relató lo sucedido.Los policías bonaerenses hallaron a uno de los sospechosos que yacía baleado a media cuadra, sobre Los Geranios, entre Álvarez Jonte y avenida Ferrari; en tanto su cómplice quedó tendido a unos 150 metros de distancia, en la calle Jorge Newbery.Mientras que personal médico que se presentó en el lugar poco después en una ambulancia constató la muerte de ambos baleados, quienes recibieron sendos impactos de arma de fuego en la zona del tórax, precisaron las fuentes.A su vez, los peritos secuestraron una pistola calibre .45 marca Ballester Molina, con la numeración suprimida y cargada con seis cartuchos y uno en la recámara; y la motocicleta marca Honda Twister color azul utilizadas por los fallecidos, ambos de 23 años y con domicilio en el barrio Matera de Merlo.Sin embargo, los pesquisas aguardaban que los familiares de ambos aportaran la documentación correspondiente para confirmar sus identidades y si tenían antecedentes penales.Además, los peritos se incautaron de la dos vainas servidas 9 milímetros disparadas por la oficial asaltada.En la causa interviene el personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5, a cargo de Claudio Marcelo Oviedo, del Departamento Judicial de Morón, quien dispuso la incautación del arma reglamentaria de la efectivo, respecto de quien no adoptó, por el momento, ningún temperamento procesal.Además, el fiscal aguarda para las próximas horas los resultados de las autopsias a los dos delincuentes y de otros peritajes de rigor.Según los primeros informes médicos, uno de los fallecidos presentaba un orificio de entrada en el paradorsal izquierdo y de salida en el costado derecho, a raíz de un disparo efectuado de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba.Por su parte, el otro muerto, que iba como acompañante en la moto tenía un oficio de entrada en la región subcapular derecho y de salida en el paratraquial izquierdo, como consecuencia de un disparo con la misma trayectoria que el que recibió quien conducía el rodado.Por otro lado, el viernes a la noche, un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) mató de al menos un balazo a un delincuente que lo asaltó en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.Este hecho ocurrió en la esquina de Juan Florio y Labardén, de dicha localidad del sudoeste del conurbano, y quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes se difundieron por distintos medios de comunicación.En ese video se pudo observar que el efectivo, vestido de civil, cruzaba la calle cuando fue interceptado por dos "motochorros", uno de los cuales, lo amenazó con un arma y le exigió la entrega del celular.Según las fuentes, el oficial le dijo "ya te lo doy, ya te lo doy" y aprovechó la ocasión para desenfundar su pistola reglamentaria 9 milímetros marca Bersa Thunder, con la que efectuó tres disparos, uno de los cuales impactó en el cuerpo del asaltante, quien falleció en el lugar, mientras que su cómplice escapó en la moto.Un vocero judicial explicó a Télam que hasta esta tarde el fallecido no había sido identificado aunque se presume que tenía 17 años, y que la autopsia se llevará a cabo mañana.A su vez, el mismo investigador señaló que su cómplice continúa prófugo y que el efectivo no fue imputado por el fiscal a cargo de la causa, Marcos Borghi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, quien consideró que se trató de un homicidio en legítima defensa.En tanto, el fiscal aguarda para las próximas horas los resultados de los peritajes balísticos a la pistola del policía y al revólver calibre .32 largo que portaba el delincuente fallecido y fue secuestrada en la escena del crimen.