“No entregué a mi patrón”, aseguró acusado de instigador del asalto al corralón

Dos breves frases resumen lo que pasa hoy por la cabeza y en la vida de la familia de César Núñez Guerrero: “Estoy viviendo un infierno” y “Yo no entregué a mi patrón”. El hombre de nacionalidad paraguaya que vive y trabaja hace 16 años en Argentina llegó hace dos años y medio a Paraná a trabajar en las obras de Pablo Ferreyra (la víctima del asalto al Corralón Almafuerte de Paraná e intento de homicidio) y el abogado Guillermo Torrealday. A inicios de este año trajo desde Buenos Aires a su esposa y cuatro hijos a la capital entrerriana “para buscar un futuro mejor”, dijo Sonia. Pero el sueño se transformó en pesadilla en las últimas semanas. Primero balearon al jefe, y luego fue imputado en el hecho como supuesto instigador.Respecto de los acusados de ser autores intelectuales o “entregadores” del robo, hay un testigo que los incrimina: dijo que hace unos meses fueron a su casa un hombre “con tonada norteña” y en la camioneta blanca que antes usaba Ferreyra, junto a otro “gordo y medio pelado”, quienes le dijeron que los viernes a la mañana el corredor llegaba con el dinero de los sueldos de los obreros al corralón de avenida circunvalación José Hernández. Quien sabía esa información porque era el que buscaba el dinero, y quien usaba esa camioneta, era Núñez. Otras pistas condujeron a Sione.En estas semanas declararán varios testigos más en la Fiscalía, mientras se estudian las pericias de celulares, entrecruzamientos de llamadas y videos de cámaras de seguridad, entre otras evidencias.Consultado a Núñez por su descargo respecto de la imputación que hizo el fiscal, éste explicó fue acusado como sospechoso, como el entregador de Ferreyra. “Yo no lo entregué a mi patrón, yo trabajé con ellos dos años y medio. Estuve en Buenos Aires trabajando. Estuve trabajando en Federal, con una arquitecta, terminamos la obra y me fui a Buenos Aires, de ahí me contacta de vuelta esta arquitecta para trabajar en el edificio de Almafuerte 527, al lado de Gendarmería. Cerramos un trato y me quedé laburando con ellos. Estuve un año y medio laburando ahí, terminé y ahí me contrató devuelta Pablo para hacer unas viviendas frente al Parque Acuático y en el edificio que arrancamos en 25 de mayo y Pascual Palma, con Guillermo Torrealday y Pablo Ferreyra. Esos dos fueron mis patrones. Estuvimos trabajando y pasó lo que pasó”, detalló.Y agregó: “Estoy viviendo una pesadilla, tengo 37 años, nunca tuve antecedentes de nada, me sorprende mucho. Los traje a mis hijos para estar bien, cómodos, porque Buenos Aires está muy jodido y no había laburo con todo esto de la pandemia. Justo enganché laburo acá y me dijo Pablo que me traiga a mi familia. Yo viajaba cada 15 días y la ruta muy es peligrosa, y me trajo acá a vivir. Estuve trabajando ahí y pasó lo que pasó”.“Estuve trabajando en las viviendas de Villa Elsa. Estábamos colocando porcelanato con el personal, un empleado cortaba con la moladora sin el protector y por ahí le salta una astilla en el ojo, tipo las 9 de la mañana Silveiro me dice “no aguanto más”, le puse unas gotitas y lo traje a la salita (el Centro de Salud Corrales), el médico le revisó el ojo. Estuve todo ese momento con él ahí, y lo llevo devuelta a Villa Elsa. Y yo siempre antes de la 1 (de la tarde) voy al corralón, porque si no la secretaria Agustina se va y no puedo cobrar más. Lo llevo al campo al encargado de obra, cuando vengo al corralón para cobrar me entero que Pablo tuvo eso… me sentí remal, no sabía qué hacer porque no tengo fondos, no tengo plata, tengo 20 personas a mi cargo y no sabía qué hacer. Me dice Agustina que Pablo no llegó a dejar la plata, se sentía mal. Ahí le llamo a Guillermo Torrealday y le digo “¿querés que suspenda toda la obra?”, y me dice “no suspendas nada, que la gente siga trabajando que yo tengo la plata para pagar”. Me consiguió 350.000 pesos. Está todo registrado en mi teléfono. Fui a buscar a la tarde, me dio la plata y le pagué a toda la gente para que se tranquilicen. Y fui a pagar el alquiler de la casa donde estoy viviendo. Esta casa me la alquiló Torrealday, con un contrato que firmé, le traje a mi señora para que firme y se lo llevé. No me dio ni una copia, nada”, explicó a Uno.Sí confirmó que conoce a Ariel Sione. “Él vendía pescado”, indicó y agregó: “Un empleado que trabajaba con Pablo en la obra de 25 de Mayo, estuvimos laburando unos cuantos meses. Me dice `vamos a comprar pescado y comemos todos juntos acá´. Le dije que sí. Me dijo `yo tengo uno que cobra más barato´. Él trabaja con su hermano en esa pescadería. Me lleva a la casa de Sione, me vende pescado barato, cinco kilos por 500 pesos y comimos como siete u ocho, nada que ver con el Thompson que es muy caro. Eso fue hace cuatro meses más o menos, cuando estuvimos trabajando recién con las bases. Y cada viernes íbamos a comprar pesado, y a veces no teníamos plata. Éramos siete u ocho, pero no teníamos 500 pesos para comprar, porque se atrasaban con el pago, íbamos y le comprábamos fiado. Comíamos asado a la parrilla o frito. Así lo conocí a Sione, siempre comprando pescado, con él nunca comimos, todo para llevar a la obra. Le enviaba mensajes, está todo en mi teléfono, todas las conversaciones que teníamos”.En la oportunidad, comentó que a la camioneta se la prestaba a uno de los empleados para viajar a Buenos Aires a su casa, para ahorrarse el boleto”.Hace unos meses, el clima en las obras se empezó a complicar por falta de avances, lo que conllevó al cambio de personal y situaciones muy tensas. Así lo recuerda Núñez: “Vino Pablo, como no había mucha producción él no nos daba plata, ya me empezó a para la plata porque no había producción de la gente de Paraná, no había avance de obra. Entonces yo contrato gente de Buenos Aires, todos paraguayos. Vino y me dijo `esta es la última plata que te doy, porque no avanzamos con la obra´. Yo tenía que decirle a los siete que estaban ahí, puse la cara por Pablo, les dije `vamos a parar la obra porque no hay producción y no hay más plata´. No trabajaban bien. Y ahí me empezaron a amenazar todos. Fue hace tres meses atrás más o menos. Yo tomo a otra gente de Buenos Aires, todos paraguayos, a los dos días, que están hasta hoy. Los anteriores me vinieron a amenazar, lo amenazaron Pablo. También le mandaron cartas documento a Pablo para hacer un juicio porque no les pudieron cobrar nada”.Al preguntarle si con Torrealday era el mismo trato que con Pablo, Núñez especificó: “Torrealday le daba la plata a Pablo y Pablo nos pagaba. Sólo me decía `la plata ya está en la oficina, pasá a cobrar antes de la 1´. Está todo en mi teléfono, todas las conversaciones con él desde que empecé. Yo hice sólo trato con Pablo, a Torrealday le conocí en las casitas cuando iban, me lo presentó Pablo”.Finalmente, confirmó que las obras “siguen funcionando, las está manejando Torrealday”.