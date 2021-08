Un policía mató a un ladrón de varios disparos cuando lo intentó asaltar: video

en localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. El cómplice del ladrón muerto escapó. Por el hecho, la Justicia aún no tomó ningún temperamento contra el policía.El hecho se registró ayer en el cruce de Juan Florio y Labardén, cuando, de 33 años, efectivo de la PFA, quien pertenece a la División Investigaciones General y estaba franco de servicio y vestido de civil, se dirigía a su vivienda. En ese momento, dos motochorros armados lo interceptaron para robarle. Uno de los delincuentes descendió de la moto y lo apuntó. En segundos, Barragan extrajo su pistola reglamentaria marca Bersa Thunder y disparó en tres oportunidades.mientras su cómplice escapó en la moto a toda velocidad. De inmediato, efectivos de la comisaría oeste 3ra. de Villa Luzuriaga fueron alertados y constataron el deceso del delincuente, cuya identidad no fue dada a conocer. La Policía secuestró un revólver calibre .32 largo que portaba el delincuente fallecido, añadieron las fuentes. El hecho quedó en manos del fiscal Marcos Borghi, a cargo de la UFI Temática Homicidios de La Matanza, quien por el momento no tomó ningún temperamento sobre el oficial.

Pocos días atrás ocurrió en hecho similar, cuando un agente de la Policía Bonaerenseque intentó asaltarlo junto a un cómplice a una mujer en la puerta de su casa, en el partido de Almirante Brown:El violento episodio ocurrió en el cruce de las calles Andrade e Italia, en la localidad de Burzaco, cuando Martín Leonel Moyano, de 35 años -parte de la Unidad de Policía de Prevención Local y empleado en la fuerza al menos desde 2019- se encontraba en su casa y escuchó gritos de auxilio de una vecina que, al parecer, estaba siendo asaltada.En ese momento, Moyano, que se encontraba de franco y vestido de civil, salió a la calle, una Bersa Thunder 9 milímetros, yque intentaban quitarle sus pertenencias a la mujer, que iba por la calle con una nena.En ese momento, según informaron fuentes policiales a Infobae,Sin embargo, minutos después fue encontrado el cuerpo de uno de los ladrones, en el cruce de las calles Andrade y Paraguay, a dos cuadras del lugar:. El fiscal Javier Martínez de la UFI N° 8 de Lomas de Zamora, quien quedó a cargo de la investigación, ordenó entonces como primera medida que los peritajes queden a cargo de peritos de la Gendarmería Nacional (GNA), que incautaron tres vainas servidas en el lugar y tomaron muestras de las manos del oficial para la realización de un dermotest. Un médico policial constató la muerte del delincuente, que fue identificado por familiares en el lugar como Ezequiel Miño.