Alertan por supuesto pedófilo que “busca novia de 12 años” en una plaza

Una joven relató un preocupante episodio que le ocurrió en la placita del barrio Vicoer, en la localidad de Concepción del Uruguay. Un sujeto, de unos 36 años, se sentó a su lado para contarle que “busca novia de 12 años” en ese espacio público.“Ayer alrededor de las 14, 14:30 fui a sentarme a la placita del Vicoer que por ahí vive mi novio, fui sola y había poquita gente, me senté, y de atrás escucho que alguien me empieza a hablar y se me sienta al lado en un banco”, inició su relato.“Me empezó a hacer preguntas, si conocía el barrio 30, yo no sabía si contestarle; le contestaba cortante… Me dijo que él vivía allá pero que andaba buscando chicas desde 12 años y ahí le pregunté: `chicas, nenas´. Pero me dice no porque ahora son todas atorrantas, y me empezó a dar miedo y a escondidas empecé a mandar mensajes a mi familia”, indicó la joven.De acuerdo a su relato, este hombre “buscaba novia de 12 años” en el barrio 150, por zona Soñada, por Vicoer, por el 30. La mujer expresó que ella se puso nerviosa y no recordaba qué más le dijo. “Hasta que se acercaron unas vecinas que se ve que se dieron cuenta de la situación y le dijeron que se vaya y se fue”, contó aPor otro lado, informó que no le quiso sacar fotos por miedo a que la mire y le haga algo. De igual manera, informó que esta persona “tenía un gorro negro, un barbijo azul, una campera azul y un jean clarito”. Según le dijo, tiene 36 años.