Joven tiene restricción de acercarse a su ex: fue a casa de la mujer de 60 años

En horas de la mañana de este sábado, personal de Comisaria Decimocuarta de Paraná fue comisionado a calle Rondeau y Don Bosco de Paraná, ya que un joven que tiene restricción de acercamiento vigente hacia su ex pareja, había incumplido la misma y se encontraba en la puerta de la casa de su ex mujer.



Cuando llegaron los policías, la mujer de 60 años les informó que está bien y que no había tenido contacto con su ex, de 26 años. Les dijo que el muchacho se había tomado el colectivo.



El sujeto posee un dispositivo dual que tiene GPS, lo rastrearon y tomaron conocimiento que estaba en calle Churruarin y Crespo, lugar al que se dirigieron funcionarios de comisaría decimosegunda y lo demoraron.



El fiscal dispuso que sea detenido y trasladado hacia la Alcaidía de Tribunales por el supuesto delito de desobediencia judicial.