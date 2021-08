Búsqueda de mujer con retraso madurativo: “Se ha contactado con la familia”

Policiales Renuevan pedido de búsqueda de una mujer de 36 años con retraso madurativo

Buscan a Norma Isabel Rutz, de 36 años de edad, quien falta de su domicilio desde el miércoles 28 de julio. La mujer, que posee cierto grado de retraso madurativo, es oriunda de la localidad de General Ramírez y desde ese día, su familia no sabe dónde se encuentra.Figueroa, indicó que durante la jornada de este viernes se realizaron diversas entrevistas para dar con el paradero de la mujer. A su vez, pidió “colaboración” a la ciudadanía ante cualquier información o dato que tengan.La mujer mide 1.70mts de altura, es de contextura física mediana, cabellos largo lacio, morocha, test trigueña y ojos color marrón. Al último momento de ser vista llevaba consigo un bolso marrón y otro color blanco que contenía ropa interior y dos jeans, poleras y demás prendas de vestir.Acuña, la fiscal indicó que se reunió con los familiares de Norma para conversar y que puedan aportar toda la información que tengan al respecto. “Tenemos varias líneas de investigación y no descartamos otros lugares donde pueda estar la mujer. Desde La fiscalía y la comisaria, hemos desplegado todas las herramientas que establece la ley de búsquedas de personas. Como se trata de una mujer, la causa esta tratada como un caso de violencia de género”.Además de las diversas dependencias provinciales que trabajan en la búsqueda, la fiscalía y la policía, están en contaste comunicación con el Sistema Federal de Búsquedas de Personas y con Búsquedas de Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Estamos analizando caramas de seguridad y tenemos algunas sospechas de donde puede estar, pero no es información certera y por el momento son datos reservados”, señaló la fiscal.“La línea más fuerte que se maneja es que no se encuentra en la ciudad de Ramírez”, dijo.Florencia Acuña, indicó que Norma “ha tenido contacto con su familia, incluso después de haberse radicado la denuncia. Se comunica con un hermano y manifiesta que se encuentra bien, pero no brinda detalles de dónde puede estar y con quién”.La ultima comunicación que tuvo con un hermano fue “hace dos días (miércoles)”. El teléfono está identificado y es “el mismo que ella usaba antes de la desaparición”. A su vez, la fiscal agregó: “la familia quiere saber dónde está y si se encuentra bien”.Se dio intervención a la División de Inteligencia Criminal, quien es la encargada de solicitar toda la información vinculada a los dispositivos móviles.Según manifestaron sus padres y hermanos, “días previos a la desaparición no tuvieron ninguna discusión y no se explican porque no quiere decir donde se encuentra. Es su preocupación y es la primera vez que se ausenta sin avisar”, contó.“No se descarta ninguna hipótesis, pero como todavía hay conexión y comunicación con Normal, no hemos dispuesto ningún rastrillaje”, explicó en declaración al medio