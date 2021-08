Iba en su auto y le cayó una carga de cemento desde un edificio en construcción

La damnificaba, que se trasladaba junto a su hija y sus dos sobrinas no sufrieron lesiones. “Si alguien iba en moto o bici las consecuencias podrían haber sido otras”, relató Micaela.Micaela Amadeo se llevó un verdadero susto. A plena luz del día, circulaba en auto junto a su pequeña hija y sus dos sobrinas cuando de repente, una carga de cemento se desprendió de la manga de un edificio en construcción en avenida San Martín al 1600, en Río Cuarto (Córdoba), e impactó con fuerza sobre el vehículo.Lejos de paralizarse, Amadeo continuó circulando para evitar un choque y logró estacionar en la esquina.Tanto ella como las menores no sufrieron lesiones, pero el auto quedó destruido. El cemento castigó con fuerza y le rompió los parabrisas y el vidrio del techo.La empresa a cargo de la obra arreglará los daños materiales provocados a Amadeo. No obstante, la mujer instó a que la Municipalidad y el Ente Descentralizado de Control Municipal (Edecom) permitan a las empresas constructoras el corte total de la calzada cuando realizan este tipo de obras y no sólo media calzada, como tenía este edificio de avenida San Martín.“Si alguien iba en moto o bici las consecuencias podrían haber sido otras”, dijo Amadeo a La Voz.