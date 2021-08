Identificaron al hombre que se arrojó al río: había dejado mensaje a su familia

Policiales Encontraron cuerpo del hombre que se arrojó desde un puente al río Gualeguaychú

La policía pudo identificar la persona que fue encontrada en el río Gualeguaychú, tras arrojarse desde el Puente Méndez Casariego, en el sur entrerriano.El hombre fue identificado como Juan Ramón Martínez, de 73 años, domiciliado en calle Seguí 815, que tenía problemas de salud.La persona fallecida se había ausentado de su vivienda en las últimas horas manifestando antes de retirarse un mensaje preocupante en cuanto a su destino: "No me van a volver a ver"., en la familia no sospecharon que podía ser la persona que se había arrojado al río, porque según las primeras versiones que circularon por datos aportados por los testigos, era en apariencia una persona de unos 50 años y Martínez tenía 73.Martínez vivía con su esposa en calle Seguí y no tenía hijos.