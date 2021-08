Renuevan pedido de búsqueda de una mujer de 36 años con retraso madurativo

Buscan a Norma Isabel Rutz, de 36 años de edad. La mujer, que posee cierto grado de retraso madurativo, es oriunda de la localidad de General Ramírez y hace una semana que su familia no tiene noticias de su paradero.



Norma Isabel Rutz, de 36 años, falta de su domicilio desde el miércoles 28 de julio. La mujer mide 1.70mts de altura, es de contextura física mediana, cabellos largo lacio, morocha, test trigueña y ojos color marrón. Al último momento de ser vista -hace una semana aproximadamente- llevaba consigo un bolso marrón y otro color blanco que contenía ropa interior y dos jeans, poleras y demás prendas de vestir.



“Toda su familia es especial y ellos no lo pueden visibilizar, pero la ciudad está preocupada”, indicó un vecino de General Ramírez a Elonce. “La justicia no hace nada”, apuntó.



Por cualquier información comunicarse a los teléfonos policiales 0343-4901509, 101, 911, o dirigirse a la Dependencia Policial más cercana.



El caso está en manos de la fiscalía de Diamante, a cargo de la Dra. Florencia Acuña.