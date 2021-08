Policías dejaron libre a ladrón a cambio de tres cajas de ravioles y un triciclo

Dos policías santafesinos fueron detenidos en el marco de una investigación que intenta determinar el proceder desplegado en el robo a la vivienda de otro policía. Los uniformados fueron identificados como Claudio A., suboficial, y Gonzalo B., subinspector, quienes prestan servicio en la Sub Primera de Santa Fe.La investigación fue iniciada luego de que el jefe de la seccional Segunda, Alejandro García detectara irregularidades en un operativo realizado por el robo a la vivienda de otro policía, lo que motivó la intervención de la Fiscalía de Violencia Institucional, a cargo del fiscal Ezequiel Hernández.El representante del MPA solicitó allanar el domicilio particular del suboficial, que fue avalado por el juez Octavio Silva.El allanamiento, se concretó en una vivienda de Agustín Delgado al 1200, donde el personal de Asuntos Internos, fue a buscar tres cajas que contenían en su interior paquetes, con distintos tipos de pastas, marca “QUIERO!”, un triciclo blanco, una mochila negra o gris, y los teléfonos celulares utilizados por el suboficial y el subinspector.Como resultado del allanamiento se logró el secuestro de los dos teléfonos, resultando negativo el hallazgo del resto de los elementos requeridos.Fuentes del caso confirmaron aque la sospecha que pesa sobre los dos uniformados detenidos es que los dos policías interceptaron al sospechoso del robo a la vivienda de otro policía, en San José al 1100, en el lugar del robo. Sin embargo, no lo detuvieron, sino que le pidieron que cargue los elementos en el patrullero y lo dejaron ir; además, se llevaron la mochila del muchacho.Se espera que la audiencia imputativa se concrete el viernes en horario a definir por la oficina de gestión judicial, donde se endilgará a los uniformados los delitos de encubrimiento, robo calificado y omisión de los deberes de funcionario público.