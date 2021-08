Se hizo pasar por fiscal y pidió detalles de causa: “Me sorprendió el hecho"

Se le inició una causa por el delito de usurpación de cargo

“Tomaremos mayores recaudos”

Los acompañantes del falso fiscal

El pasado sábado, se realizó un operativo policial en calle Cuba al final, en Paraná, luego de una persecución y balacera, que terminó con la detención de tres personas. Finalmente, se secuestraron dos kilogramos de cocaína tras una requisa en el Peugeot 408 en el que se trasladaban. Fueron acusadas del delito de Transporte de Estupefacientes, y fueron alojados en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.Luego, el lunes, un hombre fue detenido. Según se indicó a Elonce, se presentó como el abogado de una de las personas detenidas el día sábado. Sin embargo, al ser identificado por personal policial, se reveló que el sujeto no era un profesional y que tenía antecedes policiales. A raíz de este hecho, se ordenó la requisa inmediata del vehículo en que se trasladaba. No se halló droga y el sujeto quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales.El abogado (con matrícula suspendida) y con antecedentes penales como extorsionador fue identificado comodialogó con el fiscal Ignacio Aramberry. “, pidiendo información del procedimiento que se estaba realizando en ese momento. Ese fue el contacto que tuve con esa persona, me trataba como colega. Me había anunciado que se iba a hacer presente en Paraná Volvió a llamar al otro día, cuando ya el teléfono estaba en manos de otro fiscal”.Se inició la causa contra esta persona, por el delito de”, relató además.Luego de ser consultado, el fiscal Aramberry reconoció que “y la autorización le fue concedida. Creo que mantuvo entrevista con esas dos personas detenidas”., hechos de este tipo no los vivimos en esta provincia. Al menos no me ha tocado vivirla”, confió., opinó el fiscal. “Llama la atención estas formas, es propio de una película. De todas las experiencias, aún malas, se rescata algo.”.La causa está en manos del a doctora Vilches.Según el detalle brindado por efectivos policiales, en la camioneta secuestraron $140.130, un chaleco refractario del Ministerio de Desarrollo Social Presidencia de la Nación y una tarjeta plástica de identificación para evitar controles.Quienes acompañaban al abogado, fueron identificados y se trataban de un hombre de 29 años de nacionalidad Peruana, otro de 40 años, quien es padrastro de uno de los alojados en el penal de Paraná y el último, de 49 años, quien tenía una cédula del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con una pechera colocadas detrás del parabrisas del vehículo. Además, ninguno de los tres identificados está autorizado para el manejo de la camioneta Ecosport, se indicó a