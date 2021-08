Caso Belsunce: Carrascosa pide que Estado lo indemnice por “daños y perjuicios"

El viudo Carlos Carrascosa le recordó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que quedó absuelto de manera definitiva del homicidio de su esposa María Marta García Belsunce. Por eso, le reclamó que condene al Estado argentino con una "adecuada reparación económica" por los siete años y medio que estuvo preso y los 18 de un proceso al que calificó como "infamante" y que le vulneró su "proyecto de vida".El escrito fue presentado por su abogado, Fernando Díaz Cantón, ante el organismo internacional al que Carrascosa (76) ya había recurrido en 2010 cuando aún se encontraba detenido por el caso."Vengo por el presente a hacer saber que, el 10 de diciembre de 2020, el Poder Judicial de la Nación Argentina, mediante la decisión de su Corte Suprema, ha dejado firme la absolución de mi representado. Ello, recordemos, tras soportar más de dieciocho años de proceso en los cuales las autoridades del Estado demandado lo tuvieron como principal acusado del asesinato de su esposa en el año 2002", señala el abogado al inicio de su presentación.El texto agrega: "El solo hecho de haber estado injustamente privado de su libertad por más de siete años y sometido a un proceso infamante (una verdadera pena de proceso) por un crimen aberrante ha ocasionado a Carrascosa, como dijimos, un daño físico, moral y económico inconmensurable e implica de por sí una violación severa a su derecho a la presunción de inocencia y a la libertad personal".Para el abogado, "todo ello debe ser reparado por el Estado argentino y no se subsana con la absolución que quedó firme", ya que "los daños y perjuicios sufridos no han sido reparados"."La injusta detención que debió soportar Carrascosa fue producto de la violación de sus garantías judiciales a contar un proceso público, de la interpretación perversa del derecho de impugnación del fallo condenatorio ante juez o tribunal superior y, por último, fue también producto de la actuación de un Fiscal y Tribunal que no fueron independientes e imparciales", señaló el abogado al referirse a Diego Molina Pico y a los jueces que condenaron en su momento al viudo.También aseguró que Carrascosa soportó que en los medios de comunicación se lo comparara con "el mafioso Vito Corleone" y "se lo presentó durante más de una década como el asesino de su esposa" y como "un ser frío y despiadado"."El Estado argentino, con su accionar ilícito merecedor de responsabilidad internacional, ha vulnerado el proyecto de vida que tenía Carrascosa", dijo Díaz Cantón y al referirse a jurisprudencia, mencionó entre otros casos, el de Walter Bulacio, el joven que murió en 1991 luego de sufrir una paliza policial al ser detenido en un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el estadio de Obras Sanitarias, en Núñez.Si bien reconoce que "ahora Carrascosa ha sido absuelto y la Justicia se encamina a enjuiciar a otros imputados" -Nicolás Pachelo, vecino del country Carmel, y dos ex vigiladores-, Díaz Cantón afirma que "nadie podrá devolverle el sufrimiento y dolor" que se le ha ocasionado.Al momento de enumerar "los daños a reparar a Carrascosa" por la violación de sus derechos, el letrado menciona los ítems "materiales (daño emergente, lucro cesante, daño al patrimonio familiar y reintegro de costas y gastos) y los inmateriales (los correspondientes a la esfera moral, psicológica, física, al proyecto de vida mencionado)"."No sólo el Estado argentino ha fallado en brindarle a la pareja la seguridad personal a la que todo ser humano tiene derecho sino que ha omitido, hasta el día de la fecha, cumplir con su deber de investigar a los verdaderos autores del crimen", indicó Díaz Cantón en el texto, al que tuvo acceso Clarín, que fue presentado hace seis meses pero aún no tuvo respuesta.Remarcó también el viudo "tiene serias dificultades para retomar la calma a la que aspiraba antes de octubre de 2002" y "durante todo ese lapso no ha podido realizarse personalmente ni alcanzar los destinos que tenía previstos para esa época de su vida que coincide con el descanso y la tranquilidad de la vejez".