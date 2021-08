Robó elementos de una remisera y el hecho quedó registrado: videos

, ubicada sobre Belgrano al 674. El robo, que se registró en la madrugada de este miércoles, quedó registrado en las cámaras de seguridad de la empresa.El sujeto, a las 4.50 de este miércoles, forzó una ventana, ingresó a la base de la remisería y. El ladrón intentó llevarse otros elementos, pero como empezó a sonar la alarma, finalmente escapó por el mismo lugar por donde ingresó.

ya tiempo atrás habían ingresado de una manera más burda, cuando no contaban con cámaras de seguridad. Según reportó, los ladrones destrozaron los vidrios de la ventana y la puerta de ingreso. En esa oportunidad, los vecinos escucharon lo que estaba pasando, llamaron a la Policía y los agentes encontraron a los ladrones a pocas cuadras del lugar. Finalmente devolvieron lo que quedó de lo que se habían llevado, ya que muchas cosas se habían roto.“En esa oportunidad, costó más el vidrio roto y el disgusto, de lo que finalmente se llevan los delincuentes”, indicó uno de los trabajadores de la firma al recordar el robo anterior.

“Habitualmente no quedan elementos de valor en la oficina y es difícil robarse la radio con la que trabajamos, ya que tiene tantos cables que deberían entender algo para desenchufarlos todos de manera correcta. Por más que intenten tironear, necesitan tiempo y herramientas para sacar la radio”, explicó el empleado aDebido a las imágenes y a la alarma, creía que no era necesario poner rejas en la ventana por donde ingresó el ladrón; ya que interpreto que no debemos estar presos en nuestro trabajo,”, manifestó el trabajador del volante.Según pudo averiguar, durante los días de la semana,por lo que en las oficinas no hay nadie y la atención telefónica se hace desde otro lugar. Además, el portero eléctrico está conectado a todos los autos, por lo que cuando una persona pide un móvil desde la base, en realidad se lo comunica a todos los conductores al mismo tiempo y acude el que más cerca esté.Debido a la actual modalidad de trabajo,y así generar la posibilidad de que los ladrones ingresen con comodidad.“Este robo no paraliza la normal actividad de la empresa, pero, manifestó el remisero.

Debido a la nitidez de las imágenes de las cámaras, desde la empresa aseguraron tener confianza en que la Policía va a detener al ladrón: “Si bien no estamos hablando de un asesino o de un delincuente armado,En el lugar intervinieron al menos 20 policías tras el hecho y el ladrón dejó huellas marcadas en la ventana, por lo cual los trabajadores de la empresa confiamos en que se puede detener al ladrón”.