Encontró a su ex pareja en la calle, la golpeó y la arrastró por el piso

Una mujer sufrió una violenta agresión en un barrio de San Salvador de Jujuy al ser atacada en la calle por su ex pareja, que aplicó varios golpes de puños, patadas, insultos y hasta la arrastró por el piso, en un nuevo caso de violencia de género.



El hombre de 34 años, del que solo trascendió su apellido Trujillo, era intensamente buscado por policías de la Brigada de Investigaciones tras la brutal golpiza.



El hecho ocurrió este martes por la tarde cuando una joven de 26 años, cuyo nombre no trascendió, fue interceptada por su ex pareja en el barrio Campo Verde de la capital jujeña.



La joven se dirigía a la casa de su padre cuando fue sorprendida por Trujillo, quien al parecer se encontraba en estado de ebriedad e iba acompañado por otra persona.



De acuerdo a lo que informa el diario El Tribuno, en esas circunstancias el hombre de 34 años se abalanzó sobre la joven y en medio de una serie de insultos humillantes hacia su persona, empezó a golpearla en el rostro y en distintas partes del cuerpo, ante la mirada de otros vecinos.



Según relataron los testigos, la joven víctima logró ponerse de pie tras la furia del agresor e intentó escapar, pero su ex novio la tomó de los cabellos y la arrastró varios metros, mientras repetía los insultos.



Como pudo, la mujer escapó del lugar y fue asistida por personal de Same por las heridas sufridas. A los médicos comentó que había tenido una relación sentimental con el agresor pero hacía más de 2 años había decidido ponerle fin, porque era violento.



La joven radicó la denuncia en la seccional 3º y con la descripción que pudo aportar, personal policial realizó un rastrillaje por la zona para tratar de capturar al agresor.



En tanto que el ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación solicitó al Juzgado de Violencia de Género la detención de Trujillo, quien reside en el barrio Campo Verde.



Recientemente el Observatorio Nacional Mumalá presentó un nuevo informe sobre las formas más extremas de violencia de género.



De acuerdo a los datos recogidos por la organización hasta el 30 de julio se registraron 199 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, es decir, una muerte violenta cada 25 horas.



Del total, 128 fueron femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios; 31 muertes violentas asociadas al género y vinculadas a economías delictivas o colaterales; 32 muertes violentas en proceso de investigación.