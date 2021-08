Robaron joyas y escaparon por el balcón: hubo seis allanamientos y dos detenidos

El hecho delictivo: robaron joyas y escaparon por el balcón

Detalles de los allanamientos, detenidos y objetos secuestrados

dependiente de la Dirección Investigaciones. Los procedimientos se llevaron adelante tras una larga investigación.Policía llegó, desde su salida de la Unidad Penal Nº2 de Gualeguaychú no ha cesado en su actividad delictiva, destacan fuentes policiales. El sujeto se encuentra esperando resolución de causas en las cuales ha sido imputado.Los otros dos, son jóvenes que guardan relación con "El Lágrima".y se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en relación al Robo Calificado de la estación de servicio YPF de Acceso Norte. Este joven no se encontraba en la vivienda donde debe cumplir la prisión domiciliaria, pero logró ser detenido en otra casa.Se logró secuestrar el vehículo en el cual se conducían cuando se cometió el ilícito que se investiga.Los allanamientos se desarrollaron con la supervisión del Dr. Juan Francisco Malvasio de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación y fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías Nº 4 a cargo del Dr. Mauricio Mayer.Los allanamientos y requisas domiciliarias se originaron tras un(colgantes, cadenas, anillos, reloj con diamantes, esmeraldas, entre otros objetos).en calle calle Ituizangó y Diamante, se detuvo a Ramón Venecio alias "Lágrima", de 36 años. En la requisa se procedió al secuestro de un pantalón de jeans, un chip de la empresa Claro, un par de zapatillas.en vivienda de calles Fragata Sarmiento y Azopardo. Nahuel Nicola, de 26 años, se encuentra transitando un arresto domiciliario, pero no se encontraba en la vivienda, por lo cual personal policial procedió a localizarlo y trasladarlo al lugar del allanamiento. Se requisó el domicilio procediendo al secuestro de: 1 remera; 1 teléfono celular marca Samsung, modelo Galaxy J7, chip de la empresa Personal sin tarjeta de memoria; 1 par de zapatillas; 1 pantalón de Jogging de algodón; 1 uniforme completo de una empresa de seguridad, el cual consta de 1 pantalón de vestir color gris, 1 campera color gris con detalles en rojo, 1 camisa mangas cortas color gris. Todo esto fue secuestrado.vivienda en calle Casiano Calderón s/n al final de Paraná. La persona buscada no fue hallada.en vivienda de calle Segundo Sombra, en busca de la persona que aún no han podido detener. Se secuestró un teléfono celular marca Motorola modelo Moto E6 plus, con chip de la empresa Personal sin tarjeta de memoria y un paraguas. Ahora bien, en el lugar también de localizaron prendas de vestir pertenecientes al uniforme de la policía de Entre Ríos, las cuales fueron secuestradas, mediante la confección de acta de procedimiento por separado.l: en vivienda ubicada en Bº Pirola. Se notificó al dueño de la casa, y se secuestró 1 teléfono celular marca Samsung, modelo A10, de color azul y negro, chip perteneciente a la empresa Claro.Paralelo a esto se apersonaron en una vivienda de calle Paracao. Al hombre se le anticipó la investigación que se lleva a cabo, procediendo al secuestro de 1 camioneta marca Fiat, modelo Fiorino, de color blanco. El hombre indicó que el rodado lo habría comprado posterior a fecha 25 de Mayo del corriente año.: en vivienda ubicada en Cortada 351. Se notificó de la medida y el procedimiento arrojó resultados negativos.