Hackearon la cuenta de Gmail de abogada y le “chuparon” sus contactos

Foto: Lisandra Leonardt Crédito: Canal 2 - Cable Video Cerrito

La abogada Lisandra Leonardt fue víctima del accionar de los ciberdelincuentes que se hace cada vez más frecuente y es por ello que hay que estar atentos para evitar caer en las estafas o que nuestros contactos caigan en el engaño.



“Me robaron todos los contactos del celular. Un cliente me llamó para preguntarme y ahí por suerte me alertó. Enseguida empecé a avisar a mis contactos por las redes y los estados de WhatsApp”, contó.



A quienes le llegaron los mensajes de los estafadores, iniciaban una conversación, les preguntaban cómo andaban y luego pedían dinero y ofrecían con urgencia la venta de dólares. “Al que se enganchaba o preguntaba algo más le pasaban un CBU”, indicó Leonardt y destacó: “Gracias a Dios, hasta hoy, que estoy más tranquila, nadie ha sido víctima de una estafa”.



La abogada radicó la denuncia en la sede de Delitos Económicos en Paraná.



Sobre cómo le habrían robado su lista de contactos, explicó que “a través del Gmail que todos tenemos en el celular, copian los números de teléfonos y me preocupe porque tengo muchos contactos”. En tal sentido, aclaró que a ella nunca le mandaron nada y sólo le “chuparon” los números telefónicos de sus contactos, hackeandole su cuenta de correo electrónico.



La profesional instó a la gente a denunciar y no confiar cuando le llegan mensajes o llamadas de números desconocidos.



“En Cerrito hay varias personas que han sido estafadas de distintas maneras y por eso es importante denunciar y alertar para que otras personas no caigan en la estafa”, mencionó finalmente Leonardt. Elonce.com