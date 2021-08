Atroz caso de violencia animal: despellejaron y apuñalaron a una perrita

El atroz caso de violencia animal ocurrió este fin de semana en Larroque. Tras la denuncia de la dueña de la mascota, la Justicia de Gualeguaychú inició una investigación y piden a testigos que se acerquen a declarar de manera anónima o reservada.Sofía Almeida era la dueña de Mariam, una perrita que vivía en Larroque y que fue brutalmente asesinada. "Así apareció mi perra, esta cuereada. No sé quién le hizo esta atrocidad, pero lo comparto para que cuiden a sus perros y si alguien sabe algo se comunique para frenar a la persona que le hizo esto. En la imagen se nota claro que. Todavía no sabemos cómo es que sigue con vida, está muy delicada y adolorida", había posteado la mujer en las redes sociales.Mariam fue atendida por un veterinario, donde debieron suturarle muchas heridas profundas;Lamentablemente, la perra no resistió semejante ataque y murió horas después. Inmediatamente, la Justicia de Gualeguaychú comenzó la investigación que quedó a cargo de la Fiscal Natalia Bartolo.Desde la Fiscalía informaron aque se están realizando tareas investigativas y, además,Pueden hacerlo de manera anónima o reservada; pero es muy importante contar con datos que ayuden a esclarecer el hecho.En medio de la tristeza, la dueña de Mariam compartió: "Queríamos agradecerles a todos los que compartieron, los que nos mandaron buenas vibras para Mariam, gracias, muchas gracias por la preocupación. Y el gracias más grande es para el Dr. Raul Monti que hizo todo lo que estuvo a su alcance para salvarla y se mantuvo en contacto y super pendiente de Mariam, su trabajo siempre es excelente”.“Lamentablemente hoy entre las 4 y 6 de la mañana Mariam tuvo una recaída y su dolor era muy fuerte y no resistió.Tenemos impotencia y bronca de que no haya respuestas, yo no voy a parar hasta que me den una solución, no solo por Mariam, por todos los animalitos y porque no quiero que le pase a ninguna persona.Les quiero pedir que todo el que sepa, el que haya escuchado algo, o lo que sea y pueda ayudarme a saber quién fue que se comunique, porque necesito pruebas.Yo sé que todos quieren una solución, pero necesito de su ayuda, necesito que sigan compartiendo, que no se corte esto, porque no tiene que pasar nunca más", fue el posteo de la dueña de la perrita brutalmente asesinada.