Entraron a la casa de su abuela y le sacaron la bicicleta: “Nadie sintió nada”

“Es indignante que hayan entrado y más aún que nosotros ni nos hayamos enterado. Es muy preocupante”, comenzó relatando a, quien realizó la denuncia en comisaría segunda.Detalló que. “No hay ninguna puerta forzada. Creemos que fue a la siesta porque recién a la tarde se cerraba el galpón”, afirmó.El hecho“Los techos de los vecinos están todos conectados; creemos que han ingresado por alguna casa, porque se han escapado por la terraza, con la bici”, conjeturó.El robo se habría producido entre el 8 y el 11 de julio.por eso la policía no entró a buscar las huellas”, resaltó.Pudo relevancia nuevamente en que “Asimismo, el muchacho se lamentó porque aún está pagando el rodado. “Voy por la novena cuota, me faltan tres”, aseveró.En tanto, recordó que “; yo no sabía ese dato. Esto se necesario al momento de hacer la denuncia en caso de robo: si la bicicleta es encontrada es más fácil para identificarla”.