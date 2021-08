Pide ayuda para su hija: "Sufre violencia, su pareja la agrede a diario", dijo

Estela es la mamá de Rocío, una joven que "sufre violencia de género", de acuerdo a lo que aseguró la mujer a Elonce TV. Confió estar "muy preocupada" por la situación.



La chica tiene cuatro hijos con el hombre, en un vínculo que lleva "ocho años", contó Estela. "Es denigrada por él, agredida verbalmente a diario, incluso la ha azotada en el suelo. Ella no se podía levantar y la ayudó la hermana de él Ha presentado moretones en el cuerpo, en su rostro.", agregó respecto de la situación que vive la joven.



A su vez, apuntó que el hombre la ha amenazado a Estela. "Tengo dos hijos fallecidos y él me dice que me va a matar otro", aseguró.



Indicó asimismo que la pareja de su hija "tiene restricciones, aunque no las cumple. La puerta ya no resiste, de tantas patadas que le ha dado".



Manifestó que ante esta situación "nos comunicamos con la policía, ellos llegan, pero él se va cuando los ve que se acercan. Vuelve luego y las criaturas lloran. Los vecinos me avisan cuando pasa todo esto".



"No hay nada que pueda impedir que la maltrate", aseguró Estela, indicando que "la violencia comenzó desde el principio de la relación, aunque se ha ido agravando con el tiempo".



La joven "vive angustiada, triste", relató.



"Él le saca la Tarjeta Alimentar y va a comprar bebidas alcohólicas" expresó, además. Elonce.com.