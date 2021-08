Asalto a Ferreyra: testigo complica a los instigadores pero tendrán domiciliaria

Investigación

La causa por el asalto al Corralón Almafuerte, ocurrido el 16 de julio en avenida José Hernández de Paraná, donde balearon a Pablo Ferreyra y le robaron miles de dólares, no se detiene. Este lunes se llevaron adelante varias declaraciones testimoniales en Fiscalía para confirmar o no, las sospechas que tiene la Fiscalía sobre cinco hombres imputados y detenidos.Ahora el fiscal Mariano Budasoff, busca reconstruir lo sucedido tanto con los testimonios que va tomando, como con el análisis de los elementos reunidos en la pesquisa, desde videos de cámaras de seguridad hasta las pericias de los celulares secuestrados, pasando por las planillas de los entrecruzamientos de llamadas.Se indicó que las últimas declaraciones de testigos fueron para tratar de reconstruir lo sucedido aquella mañana y en este sentido, se habría complicado la situación de los primeros tres detenidos e imputados como autores materiales del hecho: Luciano Cuatrín, Mario Godoy y Jesús Lemos.Pero también, se habría visto más comprometida, la situación de los arrestados la semana pasada, como presuntos instigadores del asalto: un hombre quey a quien señalarían, como el jefe de una banda narco, publicóDesde el punto de vista de la acusación pública,, propiedad de su padre con dinero, ya que él era el encargado de retirar la plata para pagarle a los obreros que trabajan en las construcciones que regentea la víctima, en sociedad con el abogado Guillermo Torrealday.Desde la óptica de la defensa (a cargo de Walter Rolandelli), el hombre de nacionalidad paraguaya no podía saber que Ferreyra había realizado minutos antes una transacción inmobiliaria, por lo cual, llegaba al corralón con una mochila repleta de dólares.De todos modos,que lo tornan un testigo que será difícil de desmerecer.La indagatoria a Núñez Guerrero y a Sione se produjo el jueves pasado, donde ambos se abstuvieron de declarar, y luego les, posiblemente este miércoles. Mientras, ambos permanecen en la Unidad Penal N° 1.En cuanto a la salud de Pablo Ferreyra, se informó que ha mejorado notoriamente y si bien no se encuentra fuera de peligro, posiblemente pueda ser pasado a una sala común del hospital San Martín. De esta manera,Como se sabe, la víctima recibió dos balazos, uno en el hombro y otro en el abdomen. Pero por lo que se pudo observar en las cámaras de seguridad del corralón,. Es uno de los elementos que sostienen la grave imputación del “Homicidio críminis causa”.