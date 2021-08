Ataque filmado: Robaron un kiosco, a la semana volvieron y balearon el frente

2021-08-02 balacera kiosco baigorria.mp4

Una pareja de quiosqueros de Granadero Baigorria sufrió un robo una semana atrás y ahora los delincuentes regresaron y balearon el frente del comercio, ubicado en su vivienda particular. "Mi hija se salvó porque Dios nos cubrió", aseguró la mujer, todavía conmocionada por la violencia del ataque, que quedó registrado por las cámaras de seguridad.Los hechos dieron comienzo el pasado sábado 24 de julio, cuando los delincuentes arribaron en una moto al kiosco de Amado Nervo al 1300, en Granadero Baigorria, y amenazaron a los comerciantes con un arma para robarles dinero y teléfonos celulares. "Me dijo que no lo denunciara porque me iba a matar, y yo no lo denuncié pero vino igual y tiró", contó Valeria.En el video se puede observar a dos personas que llegan este domingo en moto y el conductor desciende, saca un arma de fuego de entre sus prendas y dispara contra el local. Sobre el final los sonidos de los disparos se superponen con el grito de una mujer.Su marido, Fabio, se mostró igualmente sorprendido. "Ayer ni siquiera nos pidieron nada, solamente nos balearon la casa, nos podrían haber matado"."No tengo palabras, no tengo explicación. No se puede vivir así", concluyó.