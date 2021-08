Le propinó una feroz golpiza a su pareja y le dieron prisión condicional

Una mujer sobrevivió a un episodio de violencia de género a manos de su pareja, en su vivienda del barrio San Martín, de Paraná, y tras la denuncia e investigación de la agresión, condenaron al violento.



O.A.M., un changarín y ciruja de 35 años, acordó la pena de ocho meses de prisión condicional por la brutal golpiza a la víctima y por amenazarla con una cuchilla que la iba a matar si ponía fin a la relación. Luego de la intervención policial, el violento atacó también a los uniformados. Al confesar, antes de ser condenado, dijo que está arrepentido y que esa noche había tomado alcohol, pero que le “pusieron pastillas” en la bebida.



El acuerdo de juicio abreviado fue presentado por el fiscal Pablo Zoff y el defensor oficial Román Sainte Marie, y la jueza Paola Firpo lo homologó en la sentencia.



El primero hecho imputado ocurrió el 4 de agosto del año pasado, alrededor de las 9.30, cuando O.A.M. se encontraba con su concubina T.A.M., en el domicilio que compartían en calle Ameghino al final de Paraná. El hombre le efectuó un cabezazo en el rostro, la tomó de la frente y le efectuó golpes de puño en la cabeza, hasta que la víctima cayó al suelo, donde continuó golpeándola en el cráneo. Luego, tomó una navaja y le dijo: “Si vos no sos mía, no sos de nadie, y si no te gusta así te voy a matar”, mientras le hacía señas con el arma blanca. La mujer se retiró como pudo de la vivienda, y se desmayó al llegar a la puerta.



Diez minutos después llegaron dos policías de la comisaría Quinta a la casa ubicada al lado del Centro de Salud del barrio del oeste de la ciudad. Observaron a la mujer desmayada en el suelo, y al hombre, munido de una navaja. Uno de los uniformados se abocó a resguardar la integridad de la víctima, momento en el cual O.A.M. lo agredió con el arma blanca, sin llegar a lesionando. Otros funcionarios que llegaron de refuerzo lograron arrestarlo.



O.A.M. fue imputado por los delitos de Lesiones leves y Amenazas, ambos calificados por violencia de género y el vínculo, y Resistencia a la autoridad.



El hombre aceptó cumplir ocho meses de prisión condicional y realizar un tratamiento de psicoterapia individual, “por el plazo de un año o hasta su correspondiente alta médica, a fin de abordar rasgos de su personalidad vinculados con los hecho atribuido”. También deberá asistir a un curso de concientización acerca de la violencia de género, y culminar su escolaridad nivel primario, o en su defecto realizar 96 horas de trabajo no remunerado a favor de una institución de bien común.



En la audiencia del juicio abreviado, O.A.M. dijo: “Me hago cargo de las cosas que hice, que le pegué a mi expareja, no me acuerdo muy bien todo, para mí me habían metido pastillas en la bebida, estaba perdido, algo recuerdo, que tenía la navaja, que salí para el portón que venían los oficiales, después tiré la navaja y me llevaron. A mi pareja me dijeron que le había pegado, no recuerdo mucho por el alcohol, estoy arrepentido de lo que hice, yo la sigo queriendo”.

