Alertan por robos y daños a vehículos de turistas en una zona de Córdoba

La familia estacionó el automóvil días atrás a pocos metros del puente ubicado entre San Clemente y Bosque Alegre en un lugar donde habitualmente estacionan vehículos de turistas que desean visitar el río, metros más abajo.



“Había cerca de siete autos, nos fuimos a 100 metros, cerca del río y cuando regresamos, nos encontramos que nos habían reventado uno de los vidrios de la camioneta”, contó Emmanuel, una de las víctimas, a Carlos Paz Vivo.



La familia había viajado desde Río Ceballos a la zona para pasar el día.



Del auto les sustrajeron mochilas, documentos, dinero, ropa, perfumes, entre otras cosas.



Según comentó, en el auto había huellas de sangre, lo que hace presumir que el ladrón cuando rompió el vidrio, se lastimó.



“El auto tiene alarma, pero no tocaron la puerta y no tiene sensor de movimiento, así que no sonó. Había unas bicis en el baúl, y no lograron llevársela, ya que sacaron todo por la ventana”, señaló.



La víctima alertó que testigos le informaron que al llegar 15 minutos después que ellos vieron el vidrio roto.



“Esto quiere decir que apenas llegamos robaron, seguramente están arriba de un auto esperando y mirando todo”, analizó. El hombre afirmó además que había otros vehículos dañados.



Tras lo ocurrido, decidieron realizar una denuncia. Pero sorpresivamente, ninguna Comisaria quiso receptarla. “Nadie se hacía cargo de la zona. Así que decidimos regresar porque ya se había puesto muy frio y estábamos con los chicos; fue una desilusión muy grande y una lástima que en un lugar tan hermoso pase esto”, agregó. (Fuente: La Voz)