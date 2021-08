Familiares de joven asesinado en Concordia se manifestaron frente a Tribunales

Familiares y amigos de Esteban Rojas , se congregaron en la mañana de este lunes frente a los Tribunales de Concordia, para reclamar justicia por el asesinato del hombre de 29 años.Vale recordar que Juan Jesús Aguilar, Ramón y Gabriel Acuña están imputados por el crimen de Rojas, y actualmente se encuentran cumpliendo la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria, por el término de 45 días.“Reclamamos porque a los asesinos de mi hijo le dieron domiciliaria porque dicen que no hay pruebas contra ellos y a él (Esteban), lo maratón de un tiro en el corazón”, contó Elsa Ofelia Quintana, madre de Rojas a Diario Río Uruguay.La mujer señaló que los tres imputados que se encuentran con prisión domiciliaria “nos molestan y tienen a todos los vecinos amenazados, por eso no vinieron a la marcha y tampoco vienen a declarar”, remarcó.Por último, dijo que “queremos que vuelvan al penal, que queden ahí detenidos y no gozando de su familia en sus domicilios".