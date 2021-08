Mataron a dos jovenes en Rosario y suman 128 los homicidios en 2021

128 homicidios en 2021

Por segunda vez los últimos 15 días, Rosario fue escenario de un doble crimen. Esta vez, las víctimas fueron dos jóvenes a quienes acribillaron en la zona sur. En la ciudad y la zona cercana ya se registraron 128 homicidios en lo que va del año.El ataque ocurrió alrededor de las 20.30 del sábado en inmediaciones de Lamadrid y España. De acuerdo a los primeros testimonios que recogió el Ministerio Público de la Acusación (MPA), balearon a un grupo de jóvenes frente a un comercio y uno de ellos murió en el acto.Fuentes oficiales detallaron que Rodrigo Sebastián Velázquez tenía 18 años. Cuando los atacaron desde un auto, un proyectil impactó en su cabeza y lo mató. En la misma secuencia, otro joven también sufrió heridas en la cabeza y el pecho, por lo que fue trasladado para recibir asistencia médica.A Eduardo Espíndola (26) lo atendieron inicialmente en el Hospital Roque Sáenz Peña. Luego de su ingreso a la guardia, decidieron derivarlo al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.Este domingo, a las 9, casi 12 horas después del ataque, los médicos informaron que el paciente murió mientras estaba internado en terapia intensiva.Los detectives de la división de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) confirmaron que el asesinato fue perpetrado por personas que abrieron fuego desde un vehículo, pero en primera instancia no pudieron identificarlas. Entre la primera evidencia recolectada se confirmó el hallazgo de cinco vainas servidas y un plomo calibre 380.Luego del procedimiento y la entrevista a los primeros testigos en inmediaciones del barrio Tiro Suizo y la Villa Flammarión, el fiscal Patricio Saldutti ordenó buscar más testimonios junto con otras medidas bajo reserva. En primera instancia, la Justicia apunta a corroborar cómo se produjo el doble homicidio y establecer el motivo.Según el último informe del Observatorio de Seguridad Pública (OSP) de Santa Fe, en 2021 se registraron al menos 128 asesinatos en el departamento Rosario. En el primer semestre se reportaron 115 víctimas fatales, un 20% más en comparación con el mismo período del año pasado.Esa diferencia se achicó en las semanas siguientes y las autoridades advertían que había una caída "ostensible" de las balaceras en la ciudad. Sin embargo, en los últimos 13 días se confirmaron siete crímenes.Recientemente, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, apuntó que Rosario es el único de los 19 departamentos del distrito en el que no bajaron los homicidios respecto de 2020. En cuanto a los ataques con armas de fuego a nivel local, afirmó que están ligados principalmente al narcomenudeo y las extorsiones."Nos vemos en la siguiente vida y ojalá que me toque de vuelta conocerte y pasar todos los buenos momentos. Me quedo con todo porque fue lo mejor, hasta siempre, hermano mío", despidió a Velázquez uno de sus amigos en la red social Facebook.Otro escribió: "Yo la verdad no entiendo por qué pagan siempre los que no tienen nada que ver, llegás de laburar, como todo pibe bueno vas a cortarte el pelo y te arrebatan la vida así como si nada".