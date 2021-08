Caso Calleja: investigadores no descartan efectuar detenciones de colaboradores

Sospechas

Avanza la investigación por el crimen del joven contador Gonzalo Calleja, quien fue encontrado asesinado el pasado 15 de julio, en un campo de la zona sur de la capital entrerriana.Los datos que surgen de los testimonios indican que, Calleja había ido a barrio 1º de Julio a hacer una transacción por cambio de dólares. El último contacto fue a las 17 con sus allegados, a través de WhatsApp. Su teléfono celular no fue hallado hasta el momento.El cuerpo fue hallado un días después en un descampado de calle Montiel, a metros de Báez, a unos siete kilómetros de donde había desaparecido."Y ahora se sumaron seis personas más que con certeza, se sabe que han tenido algún tipo de participación con uno de los imputados, en actos posteriores pero inmediatos, al haber ocurrido ese grave hecho. Tras haber investigado a estas personas, como resultado de todo el trabajo que se realiza desde la policía con la colaboración de la gente que se acerca y llama, se ha podido dar con el vehículo de uno de los involucrados", relató a"También, se pudo saber con elementos, que uno de los involucrados había escondido esa misma noche, y con otros elementos que se está a la espera de los resultados de las pericias para determinar si están relacionados con la muerte de Gonzalo Calleja", resaltó Blasón."No descartamos nada por el momento porque puede haber más personas involucradas y estas personas que están en estos momentos supeditadas a la causa, que ya tuvieron la oportunidad de declarar ante la fiscalía se ha contrastado lo que han dicho con lo que va surgiendo y no se descarta que haya más detenciones. Porque en este tipo de hechos si una persona colabora, colabora escondiendo, omitiendo en decirle a la justicia es un delito muy grave de encubrimiento; pero la fiscalía va analizando todo" comentó."En estos momentos, hay cuatro detenidos en la Unidad Penal, hay tres personas que habían sido detenidas y recuperaron la libertad y tienen medidas de restricciones; y tenemos seis personas más que la fiscalía tiene certeza de que han realizado hechos, inmediatamente posterior al hecho, con uno de los involucrados. Y no descartamos que pueda haber una u otra detención porque no se descarta ninguna de las hipótesis. Estamos trabajando con personas que desde la fiscalía se entiende que participaron del hecho pero no se descarta nada", sostuvo el funcionario policial."Como esta investigación tiene muchas aristas, muchas áreas intervienen y justamente esta semana estuvimos reunidos con el médico forense que es el Jefe de los médicos forenses de Entre Ríos, el Dr. Luis Moyano; y todavía faltan muchos estudios que son complementarios al primer estudio que se hace en la autopsia, los cuales van a determinar con certeza la mecánica y poder dilucidar los horarios de fallecimiento, en qué circunstancias y cómo muere Gonzalo Calleja", sostuvo Blasón.